"Vitattiva: benessere, sport e cultura", confronto Acli-Forza Italia a Termoli

TERMOLI. L’Acli Molise ha dedicato l’intera giornata di martedì alla città di Termoli.

Nel pomeriggio, a confrontarsi sono stati i tre candidati battenti bandiera azzurra (mancava solo Armandino D’Egidio), ossia Claudio Lotito all’uninominale del Senato, Annaelsa Tartaglione per il plurinominale alla Camera e Nicola Cavaliere sempre al Senato, ma proporzionale. In questa seconda adunanza, denominata "Vitattiva: benessere, sport e cultura", hanno stimolato il dibattito Nestore Mogavero, Libero Barone, Annamaria Totaro e Francesco Guida, il leader della Uilm territoriale, che ha aperto il fronte sulla Gigafactory e la transizione ecologica nell'insediamento produttivo più importante del Molise. Lavori sempre coordinati da Pasquale Orlando. Nel suo intervento, Claudio Lotito ha ribadito l'importanza di volgersi al motto "mens sana in corpore sano", guardando anche alle bellezze naturali del territorio costiero, che sta conoscendo giorno dopo giorno, guardando le Isole Tremiti oltretutto, così come l'entroterra collinare e montano del Molise. Da uomo di sport, che tutti conoscono, visto l'ormai consolidata presidenza della Lazio, ha ricordato anche l'importanza di legare il territorio alla valorizzazione dei beni culturali.

«Abbiamo accettato di buon grado questo invito da parte di questa associazione di matrice cristiana e cattolica. Ci hanno invitati proprio per farci esporre i programmi di Forza Italia di quello che possiamo contestualizzare all'interno del territorio molisano – ha affermato Nicola Cavaliere, che giocava in casa - per quanto riguarda la politica, quello che attanaglia maggiormente delle problematiche molisane, sono quelli della sanità, quelli delle infrastrutture, oltre alle politiche del lavoro e magari anche quella dell'agricoltura a me tema molto caro.

Per la sanità, noi lo stiamo dicendo in tutti i comuni, serve un cartello politico di tutte le forze politiche in maniera unitaria che vadano a battere i pugni a Roma. così come fecero Puglia, Lazio e Abruzzo sulla cancellazione del debito.

Per quanto riguarda le infrastrutture dobbiamo togliere assolutamente isolamento di questa regione. Questo deve essere un impegno e noi ci batteremo per questo».

Per il candidato Claudio Lotito, invece, «Ci sono due cose che devono essere coniugate, lo sport con la cultura.

Quando sono entrato nel sistema, sono rimasto un po' sorpreso del fatto che, normalmente, c'era una dicotomia tra la tutela della salute, in questo caso inteso come forza fisica e la cultura che era corpo a sé.

Invece, io penso che devono essere un “mens sana in corpore sano” e quindi vuol dire una cosa importante, che bisogna coniugare i due aspetti, l’aspetto fisico e l'aspetto mentale e l'aspetto culturale.

Per tornare sul territorio, che ci sono tante situazioni che vanno tutelate dal punto di vista culturale, ci sono dei siti archeologici, ci sono delle bellezze culturali addirittura non solo del territorio del Molise ma del paese Italia e, oserei dire un patrimonio internazionale.

Questi vanno tutelati e valorizzati con aiuti specifici e, qui, mi riferisco alla sovrintendenza e del Ministero dei Beni Culturali.

Il benessere, con queste bellissime spiagge fa venire voglia di usufruirne. Dobbiamo essere consapevoli della responsabilità che abbiamo.

Bisogna mettere in atto una serie di azioni per la fruibilità».

