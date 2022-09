Dimensionamento scolastico a Nuova Cliternia, l'iniziativa della Casa dei Diritti

NUOVA CLITERNIA. Ancora prima della protesta di ieri mattina e degli incontri con l’amministrazione comunale, sulla vicenda del dimensionamento scolastico a Nuova Cliternia, la Casa dei Diritti, con l’avvocato Laura Venittelli, ha inviato un documento alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Annapaola Sabatini. «Interveniamo a difesa delle istanze sollevate dall'Aps "Genitori Nuova Cliternia ", segnalando la necessità ed urgenza di un incontro al fine di verificare se vi è la disponibilità di venire incontro alle esigenze degli scolari e degli studenti frequentanti, sino allo scorso anno scolastico 2021-2022, il plesso di Nuova Cliternia, comprendente sia la Scuola Primaria Jacovitti, sia le tre classi (I, II e III) fuori plesso della scuola secondaria di I grado Carriero di Campomarino.

I genitori lamentano, per i bambini della Scuola Primaria, l’uso inappropriato delle sezioni pluriclasse, con bambini che sono tenuti a frequentare la seconda elementare, unitamente a quelli della successiva classe terza, con “un’unica insegnante per tutte le discipline”, comprese le materie fondamentali di italiano e matematica. Si ricorda alla memoria che a mente dell’art. 8 del Dpr 81/2009 rubricato “Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate” nelle scuole funzionati nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolare difficoltà di apprendimento e scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per l’anno in corso con numero di alunni inferiore o massimo stabilito dagli artt. 10, 11 e 16”.

Ebbene nelle due pluriclassi della scuola Jacovitti di Nuova Cliternia, sussistono le condizioni per costituire classi uniche atteso che trattasi di scuola collocata in zona abitata da minoranze linguistiche ove sono, da qualche anno, inoltre, presenti bambini stranieri con difficoltà di linguaggio ed apprendimento ed altri bambini con disturbi dell’apprendimento e disabilità certificati. Va aggiunto che negli passati i bambini di seconda, terza e quarta ( oggi : terza, quarta e quinta) hanno beneficiato dell’insegnante unico nelle materie principali, il che ha garantito il raggiungimento degli obiettivi, obiettivi che oggi, con un’unica insegnante per classi di età diverse, verrebbe messo sicuramente in discussione, ragion per cui, anche per una esigenza di continuità didattica, è necessario ed opportuno continuare la didattica così come organizzata negli anni precedenti, con classi uniche, nel rispetto della normativa citata. Quanto alle classi Ia, IIa e IIIa della scuola seconda di primo grado (plesso di Nuova Cliternia) e che vorrebbero trasferire nella sede centrale di Campomarino, si rappresenta che sussistono, così come per la scuola primaria, tutte le condizioni, già indicate nell’art. 8 e trattate anche nell’art. 10 del medesimo Dpr 81/2009, per conservare le classi “fuori plesso" di Nuova Cliternia, classi ospitate in struttura di recente costruzione, fornita di certificato di agibilità e di tutta la certificazione attestante la sicurezza del plesso.

Per la sede centrale a tutt'oggi non è dato sapere se le criticità segnalate con lettera del Dirigente Scolastico del 6.10.2017, nonché per quelle pubblicate sul "Portale Unico Dei Dati Della Scuola" del Ministero dell'Istruzione, relativi all'anno scolastico 2020-2021, ( assenza di certificato di segnalazione di agibilità, libretto omologazione Inail centrale Termica, C.p.i., attestazione rinnovo periodo della conformità antincendio) , siano state superate e siano in possesso dell’autorità scolastica per cui, si chiede, preliminarmente, di avere contezza di tutta la certificazione attestante la presenza di una scuola "sicura" rappresentando che, nel caso contrario, l'opposizione all'invio dei ragazzi presso il detto plesso scolastico, sarà determinata e si sposterà presso le opportune sedi giudiziarie. In ogni caso si rappresenta che per le tre classi “fuori plesso” di Nuova Cliternia vi sono tutte le condizioni per conservare le stesse presso la comunità di Nuova Cliternia, vuoi per il rispetto degli indici indicati negli artt. 8 e 10 Dpr 81/2009, vuoi per la continuità didattica che verrebbe messa in discussione e negata ai ragazzi della stessa comunità, vuoi per le condizioni di accoglienza e sicurezza della nuova scuola va aggiunto che sia per la presenza di ragazzi stranieri, sia per le distanze dovute alla collocazione delle famiglie, per la maggior parte, in aree di campagna, lo spostamento presso la sede scolastica aumenterebbe il rischio di dispersione scolastica che è alla base dei requisiti richiesti per la deroga al numero degli alunni di cui all’art. 8 e 10 detto Dpr 81/2009.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, con la presente chiediamo un immediato e tempestivo incontro al fine di ottenere risposte concrete alla presente, in primis in termini di sicurezza e continuità didattica degli alunni. Confidando nella sollecita risposta alla presente e nell'invio, a questo indirizzo, del carteggio intercorso tra il Comune di Campomarino e l'Ufficio scolastico regionale».