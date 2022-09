«Ho scelto di partorire a Termoli e ho fatto bene», Laura invita tutti a lottare per il Punto nascita

TERMOLI. Lei è Laura Casolino e in un periodo in cui molti considerando crepuscolare il Punto nascita di Termoli, offre la propria diretta testimonianza, di come invece si dovrebbe continuare a lottare per questo reparto all’ospedale San Timoteo.

«Il 29 agosto ho partorito la mia seconda figlia e ho deciso di farlo a Termoli. Seguendo un'ovvia logica decisionale. La comodità di partorire naturalmente e spontaneamente nell'ospedale più vicino, eliminando il rischio di farlo per strada è, indubbiamente, la scelta più conveniente e logica (impossibile determinare quando la creatura è pronta per nascere, il tempismo non è da sottovalutare, considerando che anche a fine agosto l'affluenza turistica diurna e notturna, non si placa). Questo già ha evitato inutile tensione sia a me in quanto madre, sia a mio marito, non essendo ginecologo né ostetrico o infermiere.

"Ma sei sicura di voler partorire a Termoli? Non è adibito ad emergenze, il personale è allo stremo. Ti converrebbe partorire a Vasto, Chieti, San Giovanni, Campobasso...", molti hanno suggerito.

Premetto che avendo la fortuna di aver portato entrambe le gravidanze senza complicanze di salute, ho sempre preferito e optato, idealmente, per un'esperienza di parto il meno invasiva possibile. Per il mio primo figlio ho optato per un ospedale limitrofe e fuori regione. Purtroppo la mia esperienza non è stata delle migliori. Mi sono sentita costantemente disturbata e invasa senza la minima espressione empatica, di gentilezza e professionalità. Fortunatamente in quella prima gravidanza, dopo ore di travaglio è avvenuto il cambio turno e la nuova figura si è dimostrata competente gentile e premurosa e con le sue accortezze il parto è avvenuto senza complicanze e sempre naturalmente. Purtroppo però dei danni erano già stati fatti. Ma questa lettera non è per sottolineare le brutte esperienze avvenute in passato e fuori regione, ma è per evidenziare determinati aspetti dell'Ospedale San Timoteo di Termoli.

Come accennato la mia seconda figlia è nata a Termoli, al San Timoteo. Qui, dopo aver ricevuto immediate attenzioni e cortesie da parte del personale del Pronto soccorso, per eseguire l'accettazione, sono stata accolta dalle specialiste del Reparto Ostetricia e Ginecologica. Qui i vari controlli di routine per confermare il ricovero. Tutto il personale che ho avuto il piacere di incontrare si è dimostrato capace, professionale e soprattutto sensibile ed empatico. Tutte qualità essenziali per la tranquillità di un paziente, specialmente per una donna in procinto di partorire e con un'esplosione ormonale che induce a una situazione emotiva delicata e sensibile. Questa mia seconda esperienza nel dare alla luce una creatura, è stata accompagnata da due ostetriche a dir poco favolose. Inizialmente ero discretamente preoccupata ad affrontare un secondo parto, considerando come si era svolto il primo. Poi sia con le informazioni ricevute dall'ostetrica durante il corso preparto organizzato dallo stesso reparto del San Timoteo (anch'essa molto preparata), sia con l'accortezza delle ostetriche che mi hanno accompagnato durante il travaglio e al parto, ho recuperato coraggio e mi sono sentita a mio agio e al sicuro, tanto che il tutto si è svolto in circa 3 ore.

Avendo avuto la possibilità, inoltre, di vedere alcuni settori di Ginecologia-Ostetricia e Nido-Pediatria, devo dire che anche la struttura si presta benissimo per provvedere ad una buona assistenza sanitaria. Ovviamente, perdonatemi la costante reiterazione, il personale, i medici, le ostetriche, gli infermieri e tutto il resto degli addetti/e, incluse le signore che si occupano dei pasti, hanno lavorato a livelli altissimi di professionalità ed umanità, livelli che spesso non s'incontrano neanche all'estero (parlo per esperienza decennale in diversi paesi esteri).

Capisco che ogni gravidanza ed esperienza è soggettiva, ma sono fortemente convinta che una struttura con delle equipe mediche come il San Timoteo di Termoli, non può essere abbandonata a sé stessa. È indispensabile per l'intera popolazione ed è estremamente importante anche per mantenere un servizio al turismo adeguato. Senza la base ospedaliera, tutti i pazienti, lavoratori, partorienti, bambini, anziani etc.. rimarranno senza un diritto fondamentale.

Perdere questo livello di assistenza e professionalità, invece di aggiornare e incrementare i servizi ed il personale, è semplicemente da considerarsi criminale. Tenendo conto del servizio ricevuto dai due reparti sopra nominati, posso solo assumere che questa qualità di servizio viene proposta da tutti gli altri reparti e professionisti sanitari del San Timoteo. Peccato che questi professionisti debbano lavorare con strumentazioni obsolete o antiquate, semplicemente perché non vengono fatti investimenti e aggiornamenti di strumenti e macchinari medico-sanitari.

Desidero sollecitare qualunque cittadino o anche turista ad esprimere i propri sentimenti verso la necessità di mantenere l'intera struttura del San Timoteo funzionante aggiornata e disponibile a tutti.

In Inghilterra si usava dire: "The only Hospital that can run two budget hasn't been open yet" ("L'unico ospedale che può avere due budget non è stato ancora aperto"). In ultimo concludo ribadendo i miei ringraziamenti al Pronto Soccorso, al reparto Ostetricia-Ginecologia e anche al Reparto Nido-Pediatria per la continua e fantastica attenzione e assistenza prestata a mia figlia anche adesso in fase di prima crescita. E nuovamente un enorme ringraziamento a tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologica, per l'ottima assistenza riservata a noi pazienti».