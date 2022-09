Debutta il modello Campus a Difesa Grande

TERMOLI. Come anticipato la scorsa settimana, c’era grande attesa a Termoli per il debutto del modello Dada, stile campus, all’istituto comprensivo Difesa Grande “Achille Pace”, che diventa ancora più dinamico.

Una giornata dell’accoglienza particolare, organizzata con ogni dettaglio dalla dirigente scolastica Luana Occhionero. I ragazzi di terza media hanno accolto e fatto conoscere il plesso a chi arrivava in prima, per il loro debutto, con questa formula così particolare e tanti colori innovativi nella didattica, in ogni senso. «A partire dalla questo anno scolastico 2022-2023, nel nostro Istituto “Achille Pace”, la scuola secondaria di primo grado e le classi terze della scuola primaria di Difesa Grande adotteranno il modello Dada. Il termine Dada è un acronimo di Didattiche per Ambienti Di Apprendimento, tale modello prevede che le aule siano un ambiente attivo di apprendimento. Esse infatti vengono personalizzate per ogni materia, quindi non sono assegnate alla classe, bensì ai docenti. Non saranno più gli insegnanti a trasferirsi da una classe all’altra ma gli studenti, i quali si recheranno nelle aule che diventeranno così veri e propri laboratori di apprendimento. Tale approccio “dinamico e fluido”, considera gli spostamenti degli studenti una buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora e stimolo “energizzante” per la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici (www.scuoledada.it)», ha reso noto e diffuso la scuola nella sua bacheca ufficiale. Il modello Dada è un’iniziativa nata nell’anno scolastico 2014-2015, dal Liceo “A. Labriola” di Ostia diretto dal prof. Ottavio Fattorini e dal Liceo “J.F. Kennedy” di Roma diretto dalla prof.ssa Lidia Cangemi.

A partire dal 2015 è stata costituita la Rete Nazionale di Scuole Dada, alla quale hanno aderito oltre 100 Istituti in Italia. Gli spazi di apprendimento non sono meri contenitori di attività didattiche, ma luoghi che influenzano in modo significativo l’apprendimento e l’insegnamento. Il modello tradizionale di spazio di apprendimento non è più in linea con le esigenze didattiche e formative delle studentesse e degli studenti rispetto alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del mondo contemporaneo. Ovviamente, primo giorno di scuola in tutto il territorio comunale.

Dal profilo Facebook è giunto anche il messaggio di auguri dell’assessore comunale all’Istruzione, Silvana Ciciola: «Buon anno scolastico agli studenti, dai più piccoli alla primissima campanella della loro vita ai più grandi, a chi riprende e a chi inizia un nuovo, entusiasmante cammino. Buon anno scolastico agli insegnanti e a tutto il personale, a quelli che ritrovano i propri alunni e a quelli che ne accolgono di nuovi, consapevoli della grande responsabilità di educare e di accompagnare ciascuno. Buon anno scolastico alle famiglie, che si affidano e si fidano di un percorso di crescita, anche per loro. Perché la scuola è il principale luogo di costruzione del futuro dei nostri ragazzi». La città è tornata a popolarsi in ogni quartiere e si ricomincia anche con la diaspora degli studenti che vengono dai comuni dell’hinterland e vista la presenza dell’Alberghiero dall’alta Puglia e dal basso Abruzzo.