Partiti i lavori di efficientamento energetico a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Partiti ieri i lavori di efficientamento energetico sul territorio comunale di Santa Croce di Magliano. Anche quest’anno, come nel 2021 e nel 2022, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire il contributo concesso dallo Stato pari a 50mila euro sugli impianti di pubblica illuminazione. Le zone interessate dagli interventi saranno: Terminal Autobus, Via delle Croci, Via Iovine e Via Roma con relative traverse.

«Oggi più che mai, soprattutto in virtù degli aumenti dei costi dell’energia elettrica, assume ancor più importanza efficientare gli impianti con ripercussioni positive a livello di consumi e di sicurezza», il commento del vice sindaco, Pierluigi Di Tommaso.

Galleria fotografica