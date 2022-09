Gemelli Molise: Tar sospende decreto Toma su radioterapia

CAMPOBASSO. Il Tar del Molise blocca il provvedimento del commissario alla sanità Donato Toma con il quale nei giorni scorsi, per evitare la sospensione delle prestazioni di radioterapia al Gemelli Molise, era stato disposto il dirottamento dei fondi non utilizzati del budget relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale assegnato al Gemelli verso le prestazioni di radioterapia.

Il presidente del Tribunale Nicola Gaviano, con un decreto pubblicato stamattina, ha concesso la sospensiva con un primo pronunciamento in merito al ricorso che lo stesso Gemelli Molise ha presentato nei giorni scorsi contro il commissario.

Il Tribunale nell'accogliere l'istanza di misura cautelare ha fissato l'udienza in Camera di Consiglio per il prossimo 5 ottobre.

"L'atto commissariale oggetto d'impugnativa, ancorchè ispirato dall'apprezzabile intento di preservare la continuità delle prestazioni di radioterapia - scrive Gaviano nel decreto -, nel disporre la sospensione dell'erogazione di tutte le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale già prenotate, e programmate per data successiva al 18 settembre 2022, determina comunque oggettivamente un impatto pregiudizievole sulle attività della società ricorrente e i diritti dell'utenza (tanto da investire, secondo i dati forniti in ricorso, oltre settemila prestazioni prenotate). Per il Tribunale inoltre "il fatto di disporre una sospensione generalizzata e indiscriminata di tutte le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale da erogarsi presso l'Ospedale Gemelli a partire dal 19 settembre 2022, paralizza anche le prestazioni dirette a pazienti regionali che siano strumentali al trattamento di patologie oncologiche o cardiologiche già accertate e non risultino fruibili con tempistiche appropriate presso altre strutture della Regione". (Fonte Ansa).