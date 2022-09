Nel bosco Corundoli dieci giorni dopo, «Discariche bonificate, grazie al sindaco Manes»

MONTECILFONE. «Siamo tornati a Corundoli a visitare il nostro amico malato. Le due discariche abusive sono state bonificate. Non possiamo che ringraziare il Sindaco di Montecilfone per la pulizia effettuata nel bosco del cuore. Cosi come è giusto fare critiche e ancor più giusto riconoscere i meriti di chi ha effettuato la bonifica. Speriamo che la prossima primavera, oltre che trovare un parco avventura si possano ritrovare i percorsi curati, le panchine rimesse a nuovo, gli steccati rimessi al loro posto e rivedere sia la grotta che l’inghiottitoio».

E' la nota inviata dal presidente dell'associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese.

«Lo diciamo senza polemica alcuna, le amministrazioni locali, sul loro territorio, possono fare quello che ritengono opportuno nel rispetto delle norme. Oggi Corundoli ci ha offerto tanto, oltre al ritrovato sorriso ha offerto farfalle e tantissimi fiori.

Noi abbiamo una speranza, vedere i boschi del basso Molise risplendere di verde, ricolmi di piante e fiori, una immensa distesa di alberi, un regno di uccelli, insetti e soprattutto dei boschi senza rifiuti.

A questo proposito Abm organizzerà una giornata di pulizia nel bosco Corundoli.

La pulizia del bosco del Cuore ci sarà domenica 2 ottobre e sarà una giornata d’autunno tutta incentrata sulla natura e sulla biodiversità dove i partecipanti avranno occasione di conoscere più da vicino il fascino di uno dei più bei boschi del Molise: il bosco Corundoli di Montecilfone.

La manifestazione dal titolo “Nonno, puliAMO il bosco” inizierà alle ore 10 e Abm regalerà, a fine programma, una maglietta ai partecipanti più giovani ed un libro “Piccoli Amici” a tutti i nonni che parteciperanno alla pulizia con i propri nipoti.

L’appuntamento è domenica 2 ottobre 2022».