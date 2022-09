Parte l'anno pastorale diocesano: incontro col vescovo a Santa Maria degli Angeli

Nuovo anno pastorale: intervista al vescovo Gianfranco De Luca

TERMOLI. Iniziato ieri sera, presso l’auditorium “Giovanni Paolo II” a Santa Maria degli Angeli, il nuovo anno pastorale della Diocesi Termoli-Larino, presenti i presbiteri e i laici legati alla diocesi e naturalmente il vescovo Gianfranco De Luca.





“I Cantieri di Betania”, Il testo – che ha come icona biblica di riferimento l’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania – presenta tre cantieri: quello della strada e del villaggio, quello dell’ospitalità e della casa e quello delle diaconie e della formazione spirituale. “I cantieri di Betania” il testo con le prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale che viene consegnato alle Chiese locali spiega il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Cei, nell’introduzione – “è frutto della sinodalità” e “nasce dalla consultazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di riferimento per il prosieguo del Cammino che intende coinvolgere anche coloro che ne sono finora restati ai margini”.

Sala affollata, tanti gli interventi, noi abbiamo ascoltato il vescovo Gianfranco De Luca.

Galleria fotografica