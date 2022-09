Nuova Cliternia: genitori, Casa dei Diritti e sindaco trovano la strada

CAMPOMARINO. Ieri mattina, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso si sono riuniti il Sindaco di Campomarino, il Dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo di Campomarino, il Presidente dell'Associazione genitori di Nuova Cliternia e la Presidente dell'Associazione Casa dei Diritti, per discutere su come risolvere la situazione creatasi presso la sede distaccata di Nuova Cliternia.

Purtroppo, la Scuola secondaria di primo grado non ripartirà nel plesso sopracitato, poiché anche secondo il provveditore non è possibile fare modifiche perché andrebbero a destabilizzare un'organizzazione scolastica già avviata. Per rendere più agevole la frequenza agli alunni, la scuola si impegna a rimodulare l'orario scolastico settimanale e a far svolgere progetti Pon e attività extrascolastiche presso i locali scolastici di Nuova Cliternia.

Per quanto riguarda la situazione della scuola primaria, invece, il Dirigente scolastico si impegna a garantire attività didattica normale per la classe prima e a continuare lo svolgimento delle attività didattiche delle pluriclassi, già attive, come organizzate negli anni precedenti.

Infine, il Sindaco insieme al Dirigente scolastico e con il supporto del Dirigente dell'USR si impegnano a effettuare un diverso dimensionamento scolastico del territorio di Campomarino, in modo da poter garantire nei prossimi anni la presenza di una sezione della secondaria di primo grado nella sede distaccata di Nuova Cliternia.

Al termine della giornata di ieri, i genitori dell'associazione si sono riuniti e hanno discusso su quanto emerso dall'incontro di ieri mattina. Al termine della riunione hanno deciso di sciogliere la protesta, confidando nel Dirigente, sperando mantenga le promesse fatte davanti al direttore provinciale relativamente all'incremento delle ore da dare alla primaria per continuare a svolgere nelle classi in pluriclasse le attività didattiche come negli anni precedenti, sia su quanto accordato per la secondaria di primo grado garantendo anche che le attività extrascolastiche della secondaria si svolgeranno nel plesso di Nuova Cliternia.

Inoltre, i genitori hanno deciso di dare fiducia anche al Sindaco e a tutta l'amministrazione che si sono dichiarati disponibili a impegnarsi per costruire un futuro per la scuola.

I genitori ringraziano l'associazione Casa dei Diritti che gli ha supportati e accompagnati in questa "battaglia" e chiedono scusa ai loro figli per averli "usati" come oggetto di scambio per raggiungere un obiettivo importante per l'intera comunità di Nuova Cliternia convinti che anche i piccoli alunni sanno che tutto questo è stato fatto per loro e per il loro futuro.