Colletorto, Mele: «Scuola aperta presto, sterili polemiche»

COLLETORTO. Com’è suo costume, il sindaco di Colletorto, Cosimo Damiano Mele, non si fa passare nulla senza dire la sua.

È accaduto anche in relazione alla vicenda della scuola inaugurata lo scorso 7 agosto e ancora chiusa alla frequenza. Su questa mancata apertura in tempo per l’avvio dell’anno scolastico ha polemizzato il consigliere regionale del M5S Angelo Primiani e a lui si rivolge il primo cittadino, anche in modo indiretto.

«In merito alla pubblicazione di ieri mi preme replicare alla stigmatizzazione politica del consigliere regionale Angelo Primiani sulla mancata apertura della scuola di Colletorto. Prima di tutto il consigliere Primiani deve sapere che i lavori di ricostruzione del nuovo edificio scolastico iniziarono nel lontano 2014. Alla data del nostro insediamento (maggio 2019) era stato completato a malapena il 30 % dell’opera e i lavori erano ancora sospesi.

Nell’anno 2020, dopo numerosi tentativi con la ditta affinché riprendesse i lavori, grazie all’audacia e alla fermezza di questa amministrazione, veniva operata la risoluzione del contratto di appalto e i lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico venivano riappaltati ad una nuova ditta. In soli 2 anni la scuola è stata completata in tutte le sue parti. In questi 2 anni intensi, ringraziamo anche il governo Toma che ci ha supportato in ogni nostra richiesta.

L’apertura della scuola, in accordo con la dirigente scolastica, è stata rinviata in attesa della trasmissione della documentazione necessaria al comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Invito il consigliere Primiani a non fare strumentalizzazioni politiche e prima di farle, a venire a Colletorto per accertarsi dei fatti. A Colletorto si dice che le chiacchiere sono un’arte leggera». Secondo il sindaco Mele entro una settimana il plesso sarà operativo.