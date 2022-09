Toma: «La decisione del Tar è un atto giudiziario complesso»

CAMPOBASSO. È di ieri la notizia sul blocco del provvedimento del commissario alla sanità Donato Toma, da parte del Tar Molise.

Per evitare la sospensione delle prestazioni di radioterapia al Gemelli Molise, era stato disposto il dirottamento dei fondi non utilizzati del budget relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale assegnato al Gemelli verso le prestazioni di radioterapia.

Il presidente del Tribunale Nicola Gaviano, con un decreto pubblicato nella mattinata di venerdì 16 settembre, ha concesso la sospensiva con un primo pronunciamento in merito al ricorso che lo stesso Gemelli Molise ha presentato nei giorni scorsi contro il commissario.

Il Tribunale nell'accogliere l'istanza di misura cautelare ha fissato l'udienza in Camera di Consiglio per il prossimo 5 ottobre.

Nella conferenza stampa, il commissario alla sanità, Donato Toma, ha sottolineato come il decreto del Tar sia un atto giudiziario complesso e sul quale occorre dare una giusta comunicazione.

«Chiariamo punti tecnici e forse oscuri. Non siamo in contrapposizione con nessuno e col Gemelli stiamo tuttora collaborando.

Una novità è che avremo una riunione il 27 alle 11, al ministero delle Finanze con i dirigenti dei ministeri Finanze e Salute, suppongo proprio stimolata dal nostro pressing sul Governo. Ci saranno i componenti del tavolo tecnico, ma sarà un tavolo ristretto e ci saranno solo i commissari. Suppongo che ragioneremo sulle nostre richieste di sforamento del budget per la radioterapia. Il reindirizzamento è una soluzione provvisoria.

Il 5 ottobre, in contraddittorio, si capirà se la sospensiva verrà confermata. Il TAR sospende parzialmente il decreto dei commissari, ma parzialmente e relativamente al nostro decreto, sospendeva dal 19 settembre prestazioni ambulatoriali in maniera generica in quanto non avendo noi le agende non abbiamo potuto settorializzare.

Il TAR dice che non si possono sospendere le prestazioni collegate alle patologie oncologiche e cardiologiche già accertate. Non sappiamo quali siano, tra le migliaia, quelle che sono oggetto di sospensione».

Confida, il governatore, che entro lunedì il Gemelli Molise, collabori e mandi l’agenda relativa ai dati delle prestazioni in cui rientrano le prestazioni oggetto di sospensione.

«Il Gemelli eroga un servizio salvavita e di certo non gli sospendiamo accreditamento per questo. Stiamo spingendo per un’ulteriore collaborazione. Se avessi 10 strutture faremmo forse un ragionamento diverso.

Il 14 luglio parlammo già dello sforamento ma, non accontentandoci di un tavolo interlocutorio, alla fine di luglio, non avendo ricevuto risposta, abbiamo scritto chiedendo lo sforamento e alla fine di agosto abbiamo reiterato la richiesta, specificando che avremmo reindirizzato il budget e la risposta è stata: reindirizzate il budget»

Cosa accadrà il 5 ottobre?

«Il 5 ottobre può succedere che la sospensione sia confermata. In quel caso non cambia nulla, cioè le prestazioni vengono rese per radioterapia e cardiochirurgia. Può succedere che acquisendo nuovi dati, come stiamo facendo, il TAR potrebbe dire che il budget è reindirizzabile. Non permetteremo che vengano sospese.

Devono esserci i controlli. Limitare gli sprechi non le prestazioni che devono essere certificate e giustificate.

Il budget attuale per le prestazioni ambulatoriali, collegate alla radioterapia e non, ammonta a otto milioni».









