Ancora un episodio di intimidazione alla guardia medica

BASSO MOLISE. Qualche giorno fa, a fine agosto, un altro episodio ha visto coinvolto un medico di guardia in servizio presso il Distretto Sanitario di Base del basso Molise a cui sono state tagliate le gomme immobilizzandolo negli spostamenti.

«È stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri (il collega vuole rimanere anonimo, e come biasimarlo con questo stato di scarsa tutela della sicurezza percepita personale che la dice lunga sul clima che si respira).

Da anni si ripete lo stesso mantra sulla sicurezza delle sedi di guardia medica e della tutela dei medici che vi lavorano soli e di notte, eppure poco o nulla succede. Negli anni si sono succeduti vari episodi e nonostante fosse previsto dall'accordo collettivo integrativo della medicina generale, guardia medica e 118, nulla è stato fatto.

Le sedi di guardia medica dovrebbero essere messe in posizione sicura, non isolate, e sorvegliate specie a tutela delle colleghe altrimenti potrebbero verificarsi episodi ancor più gravi.

Risultato che il medico, da pochissimo diventato titolare del servizio, ha immediatamente presentato le sue dimissioni.

Già mancano i medici e non si riesce a coprire i turni, come è successo questa estate per esempio a Campomarino e non solo a ferragosto ma anche altri giorni successivi, poi quando si fanno i concorsi, come in questo caso dopo più di tre lustri, essi scappano subito come in questo a causa della scarsa sicurezza intesa in senso lato.

Per l'ennesima volta si richiede, in applicazione delle normi finali dell'Accordo integrativo Regione Molise del 2007, che si mettano in sicurezza le sedi di Guardia Medica prima che succeda il peggio. Non facciamo i farisei che continuiamo a fingere di non capire perché in Molise più che altrove i medici non vogliono venire».