Il nuovo Totocalcio premia l'audacia, vinti a Termoli 16.514 euro

TERMOLI. Il Totocalcio cambia e si rinnova, non sappiamo quanti lo abbiano appreso nei mesi scorsi, ma c’è una nuova formula che sta rendendo più avvincente e al passo coi tempi la “schedina” che ha rappresentato per decenni uno dei sogni degli italiani, quello di fare 13.

Presso la ricevitoria Iadanza in via IV Novembre, sono stati vinti giocando la formula 11 ben 16.514 euro.

Il nuovo Totocalcio ha diverse metodologie di giocate, ricordiamo che questo nuovo modo di pronosticare i risultati delle partite di calcio è arrivato domenica 9 gennaio.

Ma andiamo a scoprire come funziona e il regolamento del nuovo Totocalcio.

Le sfide totali inserite nella schedina sono 20, suddivise in due diversi pannelli: il primo "Obbligatorio" presenta 8 partite, il secondo "Opzionale" dodici eventi. Lo scommettitore a seconda della formula scelta deve esprimere i pronostici per i primi due, tre, quattro, sei, sette o per tutti gli eventi inseriti nel primo pannello, il secondo pannello è invece costituito da un massimo di dodici partite definitive opzionali. Ecco elencate le diverse modalità:

IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TOTOCALCIO

Formula tre: bisogna pronosticare i primi due eventi obbligatori in palinsesto e un evento opzionale a scelta; Formula cinque: il giocatore deve pronosticare i primi tre eventi obbligatori in palinsesto e due eventi opzionali a scelta; Formula sette: il giocatore deve pronosticare i primi quattro eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a scelta; Formula nove: bisogna pronosticare i primi sei eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a scelta; Formula undici: bisogna pronosticare i primi sette eventi obbligatori in palinsesto e quattro eventi opzionali a scelta; Il tredici: bisogna pronosticare gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali a scelta.

Auguri ai vincitori e a colui che con questo concorso in tempi di magra come questi 16.500 euro buttiamoli via.