Lavori sul Molisano Centrale, cominciano i disagi idrici

BASSO MOLISE. A seguito della comunicazione di Molise Acqua, sulla sospensione del flusso idrico da oggi, domenica 18 a giovedì 23 settembre, i comuni coinvolti, per evitare disagi, stanno assumendo i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità.

A Termoli è già stata resa nota la mappatura dei possibili disagi, con l’Acea Molise: «Si informa la cittadinanza che, in riferimento alla comunicazione ricevuta dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, da ieri al giorno 24 settembre, nel Comune di Termoli si avrà una forte riduzione del flusso idrico distribuito. In virtù di quanto sopra comunicato da Molise Acque, al fine di scongiurare l’esaurimento totale delle scorte di acqua del sistema idrico della Città di Termoli. In alcuni quartieri della città potrebbe essere necessaria l’interruzione della distribuzione dell’acqua nella fascia oraria compresa tra le ore 22 alle ore 6 della città. I quartieri oggetto di chiusure preventive sono: Porticone, San Pietro, Contrada Airino, Contrada Colle della Torre e zone limitrofe, Difesa Grande, Zona Artigianale, Via Corsica, Contrada Marinelle, Via Rio Vivo, Colle Macchiuzzo, Via Cristoforo Colombo e Statale 16, Zona Piazza del Papa e vie limitrofe, Via Asia e vie limitrofe. Inoltre, potrebbero registrarsi forti cali di pressione su tutta la rete idrica della Città. Pertanto si invita la cittadinanza ad effettuare scorte di acqua e di fare un utilizzo razionale dell’acqua potabile, destinandola esclusivamente all’uso alimentare, igienico-sanitario e domestico, evitando i consumi non essenziali, quali irrigazione, annaffiatura di orti, giardini e prati, lavaggi di cortili, lavaggi di veicoli a motore».

Il Comune di Guglionesi comunica che ci sarà un’interruzione del flusso idrico dalle 23.00 alle 03.00 di questa notte (18 settembre 2022).

La decisione è stata assunta in riferimento alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Acquedotto Molisano Centrale, acquisita al protocollo della Azienda Speciale Regionale Molise Acque in data 9 settembre 2022 protocollo n. 11812/2022 con cui si comunica che nel periodo 19-23 settembre 2022 è urgente ed indifferibile la sostituzione delle valvole a triplo eccentrico all'interno del nodo 688 in agro del comune di Sant'Angelo Limosano.

Larino. Si ricorda alla cittadinanza che stasera dalle ore 20 verrà chiuso il flusso idrico nelle campagne e dalle 22 anche al centro storico e piano san Leonardo. Il flusso idrico verrà ripristinato entro le ore 7 di domattina. Queste chiusure saranno effettuate per tutta la prossima settimana. Se i consumi di acqua saranno superiori rispetto alla fornitura di Molise Acque saremo costretti a chiusure diurne. Si raccomanda vivamente di non lavare auto, non innaffiate giardini e non utilizzare acqua potabile per usi impropri.

Montenero di Bisaccia. A seguito della nota inviata da Molise Acque, nella quale ci è stata comunicata la riduzione del flusso idrico nei prossimi giorni a causa di lavori urgenti e indifferibili da effettuare sulle proprie infrastrutture, si informa l’utenza che sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile su tutto il territorio comunale (esclusa la Marina di Montenero di Bisaccia), dalle ore 21 alle ore 7 del mattino successivo, nei giorni che vanno dal 19 al 24 settembre 2022.

Cliccando sul link qui di seguito è possibile consultare la lettera di Molise Acque: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2369.

Guardialfiera. Per quando riguarda la sospensione del flusso idrico da parte di Molise acque per il comune di Guardialfiera, attualmente non abbiamo problemi. Comunque vi terremo aggiornati.