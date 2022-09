Lavoratori molisani operano in attività a rischio di transizione

Nel rapporto "Italia sostenibile" del Cerved group viene fuori che, su 29 Nazioni europee, lo Stivale si ritrova al 15° posto, collocato al di sotto della media a causa delle sue 'performances' economiche e sociali. Però, ove scorporate, le regioni di Nord Ovest e quelle di Nord Est si piazzano al 6° ed al 7° posto, a ridosso di Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Finlandia.

In sostanza la debolezza italiana si concreta soprattutto nell'economia in cui vantano risultati peggiori solo Romania, Cipro e Grecia. Venendo al dettaglio, la mappa della sostenibilità delle Province italiane conferma l’ampio divario esistente tra il Nord e il Sud della Penisola: Milano, Bolzano, Padova, Trento, Treviso e Bergamo sono quelle più sostenibili; di contro Siracusa, Vibo Valentia, Agrigento, Reggio Calabria e Crotone chiudono la classifica. La Provincia meridionale migliore è quella di Bari (51° posto su 107). Nella sostanza le 'capinteste', quanto ad indice di sostenibilità economica, sono tutte collocate al Nord; in coda troviamo Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Bisogna scendere fino alla 17^ posizione per trovare Firenze, alla 24^ c'è Roma.

Nel Meridione è più consistente pure la quota di famiglie a rischio di esclusione sociale: se, infatti, esiste un Centro-Sud resiliente, Calabria e Sicilia (ed ampie aree di Campania e Puglia) mostrano tessuti produttivi deboli e, per conseguenza, vaste sacche di fragilità sociale. L’indice di sostenibilità ambientale (livelli di inquinamento, situazione idrogeologica e sismica, gestione delle scorie e dei rifiuti, rischio della transizione energetica nei sistemi produttivi) non replica invece la spaccatura tra Nord e Sud: Macerata, Bergamo e Monza-Brianza sono le tre province considerate migliori; Siracusa, Isernia e Ferrara le peggiori. Al Sud le posizioni più alte sono quelle di Enna (4° posto) e di Lecce (9°).

In generale le aree metropolitane sono penalizzate da più alti livelli di inquinamento, pur evidenziando risultati migliori in termini di consumi e di riconversione energetica: Milano, Torino, Venezia e Padova sono le province che più frequentemente hanno superato le soglie di inquinamento da PM10, mentre Viterbo, Macerata e Urbino risultano essere le migliori. In termini di riconversione energetica (cioè a dire di energia generata da fonti rinnovabili) sono i grandi centri a stare nella parte alta della classifica (Brescia, Torino ed Aosta occupano le prime 3 posizioni). Molto diversa anche la capacità di gestire scorie industriali e rifiuti urbani: in tale ambito spiccano Treviso, Mantova e Pordenone, mentre sono in grave difficoltà Grosseto e grandi città come Palermo, Genova, Catania, Trieste, Venezia, Firenze e Roma, che occupa la 94° posizione. Vi sono poi 14 province estremamente eterogenee (città portuali come Brindisi e Livorno, aree montane come Aosta e Sondrio, economie agroalimentari come Lodi e Siena o caratterizzate dall’industria pesante come Terni) il cui specifico tessuto produttivo dovrà affrontare pesanti costi per la transizione.

La nostra stagnazione è dovuta ad una scarsa attrattività per gli investimenti esteri ed alla limitata capacità di innovazione (a Campobasso i lavoratori operano in attività a rischio di transizione). Ne deriva che i redditi italici sono fermi da anni, cosicché il basso tasso di occupazione ci pone sotto la media Ue. Lo studio Cerved prende in esame centinaia di variabili e definisce un indice generale di sostenibilità che integra aspetti economici, sociali ed ambientali che portano a sottolineare la necessità di pianificare previamente gli obiettivi dei progetti pubblici e aziendali. Insomma, per crescere, il Molise ha soprattutto bisogno di portare a bordo le piccole e medie imprese per attrarre capitali e crediti, italiani e stranieri. Il 2021 è stato l’anno del debito sostenibile. Le emissioni mondiali di prestiti e di obbligazioni, legate a progetti e parametri sociali e ambientali, sono cresciute in modo esponenziale; e l'Italia figura ai primi posti per obbligazioni 'green' emesse. I capitali degli investitori ed i crediti bancari si dirigono sempre più verso aziende capaci di fornire misure credibili della loro sostenibilità; ed estendere queste misure alle Pmi è determinante per l’attrattività del Paese.

La mappa europea della sostenibilità sociale (capitale umano, assistenza sociale, fragilità delle famiglie, sistema sanitario, di sicurezza e giustizia) restituisce un quadro molto simile a quello della sostenibilità economica, collocando l’Italia al di sotto della media europea, al 18° posto tra i paesi analizzati. Purtroppo il Mezzogiorno scende al terz’ultimo posto, davanti solo a Grecia e Romania, laddove le debolezze dell’Italia derivano soprattutto da un’elevata fragilità delle famiglie (più di 1/4 è a rischio povertà), da una scarsa capacità di formazione del capitale umano e da un sistema di sicurezza e giustizia molto poco efficiente. Però la Penisola spicca nell’assistenza sociale e, soprattutto, nella Sanità, dove si piazza al 7° posto.

Claudio de Luca