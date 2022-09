Petacciato in digitale: ottenuti 217mila euro

PETACCIATO. Nuovi finanziamenti dal Pnrr al Comune di Petacciato. Questa volta tocca ai finanziamenti del Pnrr sulla transizione digitale, Pa digitale 2026.

La giunta Di Pardo ha richiesto e ottenuto 217.553,00 euro per 6 missioni.

Il processo di “Transizione Digitale” ha come obiettivo la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini.

La prima missione prevede IOApp, la app dei servizi pubblici e il fondo riconosciuto è pari a 8.019,00 euro.

Si prosegue, poi, con Spid-Cie, gli Strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA e ai servizi dei privati aderenti. Il fondo riconosciuto è di 14 mila euro.

Il Pago-Pa, la piattaforma nazionale che ti permette di scegliere, secondo le tue abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. Per questa missione il fondo è pari a 14.568, 00 euro.

Il Cloud, attuare la migrazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Il fondo è di 77.897,00 euro

Servizi pubblici online, ossia, quei servizi digitali sempre più a misura di cittadino. Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, alla richiesta di accesso agli atti al pagamento di una contravvenzione, fino al pagamento della mensa scolastica. 77.922,00 euro.

Infine, La Piattaforma Notifiche digitale. La piattaforma nasce per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l’esercizio dei propri diritti e l’adempimento dei propri doveri. Il fondo riconosciuto è di 23.147,00 euro.