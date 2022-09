Garante della persona, segnalata presunta illegittimità sulla nomina

CAMPOBASSO. Gli avvocati Elena Bertoni e Gianfederico Cecanese insieme all’ex questore Raffaele Pagano hanno segnalato la nomina illegittima della Garante dei diritti della persona a favore della dottoressa Paola Matteo.

La segnalazione, sottoforma di lettera, è stata inviata oltre che a tutto l’ordine regionale, anche al Presidente dell’ordine degli avvocati di Campobasso, di Isernia, di Larino, al Presidente della Camera Distrettuale del Molise e alla Camera Penale di Isernia e Larino.

Parole forti quelle dell’ex Questore Raffaele Pagano e degli Avvocati Elena Bertoni e Gianfederico Cecanese che hanno segnalato un caso di grave illegittimità.

Con la nomina a Garante dei diritti fatta in favore di una persona che non ha i titoli richiesti dalla legge (e a danno di chi, invece, li possiede) si è compiuto un atto che ha “violato” la legalità: il tutto nel silenzio tombale di chi ha il dovere (e, forse, l’obbligo) di opporsi fermamente - e con tutta le forze – a questo modus agendi.

Il Garante dei diritti della persona è un organismo autonomo ed indipendente e non puòò essere nominato da un organo politico monocratico per non essere condizionato nelle scelte: egli va eletto dalla maggioranza dei consiglieri regionali poiché figura deputata alla difesa dei diritti dei cittadini, dei minori e di coloro che hanno subito una limitazione della libertà personale in virtù di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

La Dottoressa Paola Matteo (laureata in lingue, filosofia e scienze primarie - senza aver sostenuto un solo esame nelle materie giuridiche - con esperienza in pedagogia clinica) non ha i requisiti della competenza e, soprattutto, della “provata esperienza giuridico-amministrativa” nelle materie di spettanza del Garante, così come, chiaramente, previsto dal bando e dalla legge.

Né, tantomeno il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone può nominarla con un decreto ed in violazione dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/2015 che, viceversa, prevede l’elezione come, tra l’altro, è accaduto per il precedente Garante dei diritti la Dott.ssa Leontina Lanciano.

Ora, se tutto ciò va bene ai cittadini, alla società molisana e, soprattutto, alle Istituzioni che ritengono di rimanere inerti di fronte a cotanta evidente illegittimità, allora si può affermare che è arrivato il tempo di “chiudere il libro della legalità” ed organizzarne il funerale.

I tre professionisti si sono rivolti allo studio degli Avvocati Coromano e Di Pardo per la tutela dei loro interessi.