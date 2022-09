Asrem, Dirigente amministrativo: 122 candidati per 4 posti

CAMPOBASSO. Se per i medici il Molise risulta poco attrattivo, viste le scarse adesioni ad avvisi e concorsi emanati in passato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem), così non è per chi aspira a un posto di dirigente amministrativo.

Sono infatti 122 i candidati ammessi al concorso pubblico bandito dall'Asrem per la copertura di quattro posti.

Dal provvedimento firmato dal direttore generale Oreste Florenzano si apprende inoltre di una "eventuale possibilità di scorrimento della graduatoria a seguito di autorizzazione da parte della Struttura Commissariale (il Molise è in Piano di rientro) e nei limiti dei posti previsti dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023". (ANSA).