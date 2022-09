Larino, sospesa erogazione dell'acqua in zona "Montarone"

LARINO. Si comunica che alle ore 14.00 verrà chiuso il flusso idrico proveniente dal Molisano destro per riparazioni urgenti sull'acquedotto rotto durante operazioni colturali.

Le parti alte del Montarone (via Casalbore, Via Piscolla, via Aldo Moro) non avranno acqua fino alle ore 17.00. Oltre alle suddette zone rimarranno senza acqua anche Contrada Colle Silvano, Contrada Lagoluppoli e sant'Antonio.