Candidati "in trasferta", non c'è solo il Molise

Non solo gli elettori del Molise. Anche quelli di buona parte delle regioni meridionali, sono stati subissati da un record di onorevoli calati dal Nord col 'paracadute'. Non conosciamo le reazioni altrui; ma, almeno per la 20^ regione, il tema dei 'guai' locali è diventato preponderante per l'elettore stanziale.

"Come potranno venirci incontro - si chiedono - forestieri che, lontani dalle esigenze del territorio, sono adusi a ben altre esperienze e che quindi, come tali, non possono conoscere quali siano le necessità della terra di Cuoco?". È stata questa domanda a rinvigorire il tema-Molise nel corso di questa campagna elettorale, proprio perché rimpolpata da questo 'tour' di candidati estranei al ceppo locale. Il timore è quello per cui questo lembo di terra possa fuoriuscire dal dibattito politico con il risultato che nessuno ne affronterà più i problemi. Nella sostanza, l'elettore comune si domanda: come potrebbe chi manco sa dove siano collocati Campobasso ed Isernia conoscere i veri, atavici, problemi di questa popolazione? Seppure vi sia da riconoscere che, persino gli eletti locali, da tanto tempo, abbiano mostrato di ignorarli!

Però, ciò posto, dobbiamo capirci e prenderne atto: Claudio Lotito e Lorenzo Cesa non sono gli unici 'catapultati'. Rita Dalla Chiesa, per esempio, è stata spedita in Puglia così come pure Michela Vittoria Brambilla; Bobo Craxi è stato candidato in Sicilia; il leghista fiorentino Alberto Bagnai è stato dirottato in Chieti; l'ex-Presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Casellati, è sbarcata a Potenza; in Campania il Pd ha spedito Dario Franceschini (che è ferrarese) e, per giunta, è arrivato Robertino Speranza, come bagaglio-espresso, che ha dovuto raggiungere Potenza; Gigino Di Maio ha 'lanciato' il novarese Davide Crippa in Campania; Berlusconi ha candidato la sua moglie-compagna Marta Fascina in quel di Marsala mentre, per Napoli, è partita Anna Maria Bernini che è di Bologna. Ma non è bastato, perché Susanna Camusso, lombarda e 'leader' - fino a ieri - della Cgil, Marcello Pera (toscano) e Stefano Patuanelli (da Trieste) si esibiscono sul teatro napoletano. 'A latere' di Emiliano, Enrico Letta ha ritenuto di potere collocare il suo braccio destro Antonio Misiani (che è bergamasco). In terra sicula Stefania Craxi si sfida, a distanza, col fratellino Bobo (questi a Palermo e la sorellina a Caltanissetta). Annamaria furlan, già Segretaria della Cisl, è capolista nella Sicilia occidentale; Maria Elena Boschi è stata collocata in Calabria; Matteo renzi ed Ettore Rosato sono discesi in Campania e la Elena Bonetti (che è mantovana) è stata situata in Sardegna.

Naturalmente al lettore (ed all'elettore) molisano, almeno per quanto gli riguarda, piacerebbe sapere chi si occuperà del divario economico tra il Molise ed il resto dell'Italia. Nel 2021, al Sud, il Pil è cresciuto del 5,9% quando a livello nazionale è stato del 6,6. La crescita nazionale, nel 2022 è rimasta frenata - soprattutto nel Molise - dal rallentamento dei consumi delle famiglie meno abbienti. Insomma si è riaperta una forbice nel ritmo di crescita locale, tale che lo scenario non potrà di certo migliorare nel biennio prossimo venturo. Di contro la 20^ regione ha bisogno di sanare le proprie divergenze, fattesi sempre più difficili a causa delle strutture economiche locali ognora più distanti, per consistenza e qualità, rispetto a quelle del Nord. Ma oramai i giochi sono fatti. Occorre solo constatare come non sia stato coi corregionali che, in definitiva, si sia stati meglio.

Claudio de Luca