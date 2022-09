“Dalla prevenzione alla continuità: i Dsa nell’azione scolastica”

MOLISE. Prenderà il via domani, giovedì 22 settembre alle ore 16.30 presso l’Auditorium dell’Itis di Isernia il corso di formazione “Dalla prevenzione alla continuità. I Dsa nell’azione scolastica” destinato ai docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII di Isernia.

Il corso, cui parteciperanno oltre 170 docenti, consta di nove moduli nei quali si affronteranno varie tematiche concernenti i disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Si parlerà di prevenzione e di screening, di buone prassi e di cosa osservare negli alunni nelle varie fasce di età. Ma anche della necessità di garantire una continuità dei percorsi didattici, nell’ottica di una collaborazione tra scuola, casa e riabilitazione, finalizzando tale cooperazione alla buona riuscita dei piani didattici personalizzati e alla salvaguardia dell’aspetto emotivo nell’apprendimento degli alunni che presentano tali disturbi.

Il corso, patrocinato dalla B.m.n. Salus S.r.l., mette in campo una serie di azioni mirate alla crescita della qualità della vita e del benessere della comunità isernina, sarà tenuto dal gruppo di lavoro marchigiano de “Il Filo di Arianna”, centro medico psico-pedagogico accreditato dalla Regione Marche con i requisiti di eccellenza per diagnosi, certificazione e trattamento Dsa e accreditato dal Miur per la formazione del personale docente.

A coordinare i lavori, il pedagogista, logopedista e counselor Prof. Eugenio Lampacrescia, già docente Unimol: “Il corso è pensato per cercare una feconda integrazione tra teoria e pratica sul campo. Pertanto, sarà fortemente orientato alla didattica e alla continuità, sia per quanto riguarda i passaggi di ciclo scolastico, sia per i percorsi preventivi, diagnostici e riabilitativi”.

Tra i relatori anche Anna Paola Bramucci, grafologa specializzata in Dsa e counselor, Laura Porfiri, psicologa psicoterapeuta, Lorenzo Lampacrescia, psicologo clinico e della riabilitazione, Elisa Agostinelli, logopedista, Elita Di Benedetto, insegnante specializzata in Dsa, Barbara Palumbo, insegnante ed educatrice della scrittura, e Graziella Vizzarri, operatrice sociale.