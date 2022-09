L'estate è alle spalle, arriva l'autunno "caldo" dei balneari: «Draghi ci strumentalizza»

TERMOLI. Ombrelloni così tardivi, che sfioravano l’autunno, entrato oggi non ne avevamo visti mai tanti sul litorale di Termoli. Il primo tentativo organizzato di destagionalizzazione, con date imposte dall’ordinanza balneare, è andato sicuramente bene, al netto di una estate che da agosto in poi ha fatto un po’ le bizze e i problemi economici dovuti ai rincari esasperanti subiti da imprese e famiglie. Ma il seme è stato gettato.

Si spera di farlo germogliare anche nel futuro, quando si potrà davvero immaginare una stagione balneare da Pasqua a ottobre, coi periodi estremi appetibili soprattutto da turisti del Nord Europa. Tuttavia l’attualità ci pone dinanzi al decreto del Consiglio dei Ministri in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022 n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici: «Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, il decreto dispone la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni, denominato Siconbep e garantisce il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni».

Durissima la reazione del Sib-Confcommercio, col presidente molisano Domenico Venditti che ha dichiarato di condividere ogni parola del suo presidente nazionale Antonio Capacchione: «Draghi strumentalizza questione balneare per fini politici. La decisione del presidente del consiglio Mario Draghi di procedere all’adozione del decreto previsto dalla legge sulla concorrenza relativamente alla mappatura anche delle concessioni balneari, nonostante la contrarietà di parte del governo e segnatamente del ministro al turismo Massimo Garavaglia competente in materia, è profondamente sbagliata sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché si tratta di un atto non urgente e indifferibile, certamente non rientrante nei poteri di un governo dimissionario e di un parlamento in procinto di essere rinnovato fra pochi giorni (aspetto che pone anche dubbi di costituzionalità). Nel merito perché foriero di confusione e contraddizione con il Sid (Sistema informativo del demanio marittimo) già in essere presso il ministero delle infrastrutture e adottato sia dagli enti pubblici che dagli operatori». «Ancora una volta la volontà del presidente Draghi strumentalizza la questione balneare per fini politici o anche di immagine personale estranei agli interessi non del settore ma dell’intero paese.

La questione balneare merita non decisioni improvvisate e confuse né “colpi di mano”, bensì un approccio serio e meditato. Ciò che ancora una volta è clamorosamente mancato per esclusiva volontà del presidente Draghi. Soprattutto alla luce delle diverse rimessioni della questione alla valutazione della Corte di giustizia dell’Unione europea effettuata dai giudici amministrativi: dopo il Tar di Lecce anche, giusto due giorni fa, dal Consiglio di Stato. Sarebbe stato doveroso, da parte del presidente Draghi, il rinvio della decisione non solo per rispetto delle forze politiche del suo governo e del parlamento che si eleggerà fra pochi giorni, ma anche e soprattutto per rispetto della giustizia dell’Unione europea chiamata a decidere in materia dall’intera giustizia amministrativa italiana». Gli fa eco anche Fabrizio Licordari di Assobalneari. «La fretta del governo è sospetta – sottolinea il presidente dell’associazione di categoria battente bandiera di Confindustria - il governo continua a considerare tra le più importanti priorità del paese la questione delle concessioni balneari. Abbiamo bollette della corrente elettrica insostenibili, problemi notevoli di natura energetica, aziende e famiglie non sanno come fare ad andare avanti, con il costo dei generi di consumo inevitabilmente lievitato e una guerra vicina a noi, e i professori che per pochi giorni ancora (speriamo) occupano Palazzo Chigi si preoccupano di decreti attuativi per le concessioni turistico-ricreative.

Anche gli stessi partiti che hanno votato la legge sulla concorrenza hanno invitato il premier a non occuparsi di questa questione per lasciarla affrontare al prossimo esecutivo, pienamente legittimato dal voto del 25 settembre». «Mi sembra che questo accanimento su una questione che di urgente non ha proprio nulla sia oltremodo singolare, al limite del sospetto. Normalmente un governo ascolta le forze politiche che lo sostengono, invece con Draghi accade il contrario. Se gli dicono A, lui fa B e viceversa. Anche in questo caso si ha una lampante dimostrazione che i partiti che lo hanno sostenuto non hanno mai avuto voce in capitolo. I ministri, espressione proprio delle forze politiche di appartenenza, hanno sottostato unicamente ai desideri e ai voleri del primo ministro anche a costo di abbandonare il partito in cui hanno militato per decenni che ha fatto la loro fortuna offrendogli posti di potere, opportunità e benessere economico, oppure disubbidendo agli ordini di scuderia facendo perdere decine di migliaia di consensi in termini elettorali al proprio schieramento. Non mi sembra una situazione di normalità. E la cosa che stupisce che nessuno ne parli e che ciò appaia come normale. Ma sulla questione balneare non deve essere questo governo dimissionario a dire l’ultima parola, anche perché di parole ce ne sono da dire ancora molte, come per esempio che la questione del Pnrr non riguarda questo settore, visto che non appare menzionato in nessun articolo di quest’ultimo».