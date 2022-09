Viadotto Bovara: in via di completamento i lavori sulla SP 159

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dall'ex sindaco e ora consigliere di maggioranza a Santa Croce di Magliano, Giovanni Gianfelice, arriva una buona notizia: «Dopo lunghi 15 anni di attesa tra disagi, proteste, articoli, servizi televisivi, conferenze stampa, incontri in Provincia con i vari amministratori che si sono succeduti nel corso del tempo, finalmente sono in via di completamento i lavori e la frana sul viadotto Bovara-SP 159 in territorio di Bonefro dovrebbe essere solo un lontano ricordo.

Un ringraziamento a chi amministra oggi la Provincia va fatto se non altro perché negli ultimi due anni si sono impegnati prima con la definizione della progettazione poi con l’appalto e soprattutto per la continuità dei lavori. Un grazie va anche all’Impresa esecutrice che ha lavorato spesso con l’inclemenza del tempo, ai direttori dei lavori, alle maestranze tutte, a dimostrazione che quando c’è intesa le opere si realizzano. Oggi quella importante arteria che collega i nostri Comuni con il capoluogo di Regione è di nuovo funzionale e soprattutto sicura. La soddisfazione da cittadino e da amministratore è tanta e il ringraziamento nonostante il tempo trascorso è sempre doveroso».

Galleria fotografica