Zero emissioni, alla Regione confronto "sostenibile"

CAMPOBASSO. Mattinata di confronto tra gli stakeholders del progetto ZEROCO2, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014- 2020 finalizzato al rafforzamento dell'efficacia delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in particolare dei programmi rientranti nell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (Fondi Strutturali FESR/FSE) e dei programmi rientranti nell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

Lo scopo di ZEROCO2 è definire gli edifici a emissioni di CO2 vicino allo zero e presentare i benefici di questo tipo di strutture, lavorare sulla combinazione di diverse tecnologie e fonti di efficienza energetica per lo sviluppo di nuove iniziative, sviluppare e promuovere politiche per l’efficienza energetica a livello locale, regionale e nazionale sulla base di analisi tecniche e buone pratiche.





