Arbitro bancario-finanziario, relazione sull'attività all'UniMol

CAMPOBASSO. Per la prima volta in Molise la "Presentazione della Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario del 2021".

All’UniMol - venerdì 23 settembre 2022, alle ore 10.00 - nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico.

Autorevoli esponenti nazionali e del tessuto territoriale molisano del mondo accademico-istituzionale, imprenditoriale, economico e delle professioni, insieme, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 10.00, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico, I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni a Campobasso.

L’iniziativa, promossa dal Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public policies di UniMol, si terrà in presenza, ma è stata prevista la possibilità di seguirla anche in streaming e si conferma quale momento non solo per analizzare e stimolare il confronto di idee su tematiche di particolare attualità, ma ancor più come una preziosa occasione di confronto, approfondimento e aggiornamento che vede coinvolti esperti, studiosi, studenti, dottorandi e professionisti.

Davvero significativa, infatti, la rilevanza dei relatori: dai vertici accademici del Dipartimento Giuridico e del Centro Governance e Public Policies, al Direttore della Banca d’Italia della Filiale di Campobasso, e al Presidente ADOC Molise, per quanto concerne la sfera territoriale; dal Capo Servizio Tutela individuale dei clienti di Banca d’Italia, al Responsabile Direzione Crediti Performing del Monte dei Paschi di Siena, per chiudere con Vito Grassi, Vicepresidente nazionale di Confindustria, per quanto riguarda la componente di ambito nazionale.

Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Leonardo Carriero, Presidente del Collegio Arbitrato Bancario Finanziario di Napoli.

Gli indirizzi di benvenuto del Rettore, Luca Brunese, apriranno l'importante incontro di presentazione, accreditato anche, quale evento formativo, dall'Ordine degli Avvocati di Campobasso.

La partecipazione è aperta e libera sulla piattaforma Teams.