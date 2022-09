Covid: nel Molise 65 guariti e 102 contagi

CAMPOBASSO. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Due pazienti di Campobasso ricoverati, uno in Malattie infettive e l'altro in Terapia intensiva. Sempre in Malattie infettive anche ricoveri di pazienti di Isernia e Nessun suggerimento Cardarelli di Campobasso.

Sono 65 i guariti nelle ultime 24 ore, 8 a Termoli, mentre i contagi sono 102, di cui 10 al molecolare Asrem su 357 tamponi refertati, e 92 da test rapidi, su 280 antigenici effettuati. A Termoli 9 nuovi positivi, di cui 1 al molecolare e 8 all'antigenico.