Facebook: "Gli strumenti elettorali garantiscono la privacy"

ROMA. Dopo l'articolo riguardante la posizione di Meta in merito alla richiesta di chiarimenti del Garante della privacy, la società ha rilasciato una dichiarazione.

“Gli strumenti elettorali lanciati in Italia sono stati espressamente progettati per rispettare la privacy degli utenti e conformarsi al GDPR. Stiamo collaborando con l'Autorità Garante per la privacy per spiegare come lavoriamo per contribuire a proteggere l'integrità delle elezioni italiane e per aiutare le persone ad accedere ad informazioni elettorali affidabili provenienti dal Ministero dell'Interno." - un portavoce Meta