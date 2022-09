Telefonate selvagge: è facile "dribblare" la legge

In Italia, almeno a parole, la 'privacy' sarebbe sacra. Contro la violazione, è entrato nell'ordinamento nazionale il dPR n. 26/2022 che estende il Registro delle opposizioni ('non voglio essere chiamato!') a tutti i numeri telefonici nazionali, siano essi fissi o mobili. Alla base del succitato Regolamento di dettaglio c'è la legge n. 5/2018, per cui consegue che - dal 27 luglio scorso - è diventato operativo l'obbligo di non 'scocciare'; ciò nonostante la novità più rilevante, dopo quattro anni di discussioni e di rimpalli, rimane quella dei cellulari ed un ultimo intoppo di cui riferiremo più avanti. Addentriamoci, dunque, almeno in teoria, nel lago della tranquillità ritenuto presuntivamente acquisito.

Per non essere 'contattati' dobbiamo chiamare, al 'fisso', il numero verde dedicato, con l'accortezza di procedere per il tramite della linea che si vuole inserire nel Registro, così da dimostrarne la propria disponibilità. Da telefono mobile il principio è analogo, e ci sarà un risponditore automatico a guidarci in tutte le fasi della registrazione. Si può procedere anche per il tramite del sito-web. In tal caso si possono iscrivere fino a 5 numeri contemporaneamente, senza esibire alcun documento. L'ultima strada è rappresentata dal modulo-pdf editabile da inviare, successivamente, tramite e-mail, a chi detiene il Registro. Ma un'impiantistica di tal genere sarà sufficiente a fermare i 'call-center' irregolari che hanno sede in Paesi stranieri? 'Quién sabe'. E qui entriamo nel vivo della questione.

Da una parte c'è un esercito di giovani, impegnati in un lavoro usurante; dall'altra sono milioni gli utenti tartassati da telefonate invadenti (chiamiamole pure 'moleste'!) ai sensi della normativa sulla 'privacy'. Per le aziende interessate quella attuale rimane una pratica di vendita vincente, a cui veramente è difficile rinunciare; ma il legislatore ha voluto porre un argine al fenomeno delle aggressioni da 'telemarketing'. Perciò il nuovo servizio comprende tutti i numeri nazionali, siano essi fissi o cellulari; ragion per cui la novità sta nella possibilità di bloccare tutte le pratiche, comprese quelle fatte con modalità automatiche. Quando si sia iscritti al Registro le chiamate diventano illegali entro 15 gg. dall'iscrizione. Molti, però, hanno un dubbio sull'effettivo cambiamento; e sembrerebbe (come si anticipava) che, fatta la legge, sia stato già trovato l'inganno per bypassarne i dettami. Moltissimi 'call-center' oramai operano all'estero; tanti agiscono addirittura al di fuori dei confini dell'Unione europea. Su questo tipo di strutture le nuove regole saranno difficili da applicare. In effetti, se l'uso del 'telemarketing' funziona, visto che esso costituisce il tramite col migliore rapporto di ritorno sulla spesa in proporzione a quanto l'azienda investe e guadagna, chi è che vorrà privarsene, tanto più che le sanzioni sono tenui al punto che il vantaggio vale sempre la pena di correre il rischio? Chiaro, perciò, che la gran parte delocalizzerà i propri servizi in altri Stati, ragion per cui il legislatore potrà intervenire solo se vi sarà la cooperazione delle Autorità europee per la protezione dei dati che - oggi come oggi - non rimane garantita.

Eppure ulteriori alternative alle telefonate selvagge ci sarebbero, anche nell'interesse delle aziende. In effetti, oltre al telefono, oggi c'è 'Google' (che prima non c'era). Qui le persone pongono domande e ne ottengono risposte. Poi c'è 'you tube', dove chi commercia può raggiungere potenziali clienti; infine sono operativi i 'social', con modalità pratiche ancora più efficaci. Quindi la vera rivoluzione - per tutti gli 'scocciatori' seriali - sarebbe quella di aprirsi a tali nuove condotte-web, sicuramente meno usuranti vuoi per il personale ma, soprattutto, meno irritanti per chi, oggi, viene contattato telefonicamente sempre ad ore-pasti o mentre sta dedicandosi al rilassante sonnellino della controra.

Claudio de Luca