La termolese Olga Primiani tra le eccellenze under 35 della Nova list

TERMOLI. Tra i 111 professionisti under 35 più talentuosi, brillanti e istruiti che sono entrati nella Nova 111 List in Italia, c’è anche una giovane molisana, di casa nostra, il cui nome è Olga Primiani, che è stata scelta nel campo dei servizi legali (Legal Service). Olga, una ragazza talentuosa laureata alla Bocconi di Milano, ha già dato motivi ampi di professionalità e capacità notevoli.

Il fatto che sia stata inserita in questa speciale e ambita classifica della Nova 111 List non è altro che la logica conseguenza delle sue grandi capacità attitudinali e professionali.

Dunque dopo Svezia e Spagna, anche l’Italia ha i suoi 111 professionisti under 35 più brillanti e più capaci di guidare il futuro del Paese. A individuarli Nova, network globale che riunisce tra loro più di 13 mila talenti a livello internazionale e ad alto potenziale. Appena pubblicata, la Nova 111 List ha riconosciuto i 10 migliori talenti in ciascuno degli 11 settori più rilevanti per l’economia italiana: pagamenti e servizi bancari; ingegneria ed energia; healthcare e Life Sciences; settore pubblico, ricerca ed educazione; consulenza strategica; servizi legali; impatto sociale & NGOs; Software, Cloud e IT; Intrattenimento, Media e Comunicazioni; Retail ed e-commerce; Fmcg, Investimenti e Real Estate.

Sono 1.113 i giovani che hanno presentato domanda, con un livello di formazione molto alto e una carriera professionale di rilievo, nonostante la giovane età. Dei 111 vincitori, il 75% parla fluentemente almeno tre lingue e ha studiato in università straniere, oltre che in quelle italiane. Attraverso un programma di accelerazione della carriera della durata di un anno, Nova accompagnerà i 111 vincitori per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. “Vogliamo contribuire concretamente alla crescita personale e professionale dei vincitori”, ha commentato Andrea Marino, Ceo e Co-founder di Nova. “Il nostro obiettivo, grazie anche alle connessioni che l’appartenenza alla lista creerà, è quello di favorire la nascita di nuovi progetti sul territorio che possano nel tempo attirare e ritenere il miglior talento nel nostro Paese”.

La Nova 111 si basa su un processo scientifico con più fasi di selezione che, tenendo conto di oltre 200 punti dati per candidato, vuole garantire una valutazione altamente trasparente e meritocratica. Nova ha annunciato i 111 vincitori della lista dedicata ai professionisti under 35. Il prossimo 4 ottobre verranno invece presentati i vincitori della Nova 111 Student List, che presenta i migliori studenti italiani in 11 diversi settori di studio. Nova 111 è un elenco basato sull’evidenza e su reali criteri meritocratici che ha tenuto conto di oltre 200 punti attribuiti a ogni candidato. I finalisti sono stati poi valutati in modo più qualitativo da una giuria di esperti del settore, in grado di mettere nella giusta prospettiva le loro esperienze e traguardi. Ciò è stato fondamentale per andare oltre le apparenze e condurre una valutazione approfondita e trasparente. I vincitori avranno ora un Talent Agent dedicato per 1 anno, che li sosterrà nel loro sviluppo e li metterà in contatto con le persone e le opportunità giuste. Assieme alla termolese Olga Primiani per i servizi legali, nella specifica classifica dei 111, figura anche un altro ragazzo molisano Francesco Paglione il quale vanta un curriculum di tutto rispetto: dopo il Master in strategia aziendale alla Sda Bocconi, ha compiuto le prime esperienze professionali nel team italiano di servizi finanziari di Michael Page e in Ernst & Young come senior associate, dove si è occupato delle principali attività di selezione a livello nazionale in ambito finanziario. Figlio della giornalista ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Pina Petta.









