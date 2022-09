Giornata mondiale della Lingua dei Segni, il M5S attacca: «A Termoli non pervenuta»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle solleva una polemica nei confronti dell'amministrazione comunale di Termoli.

«L'Italia si illumina di blu per la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni. L'idea nasce dall'ENS che richiamando la risoluzione A/Res/72/161 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha scelto il 23 settembre per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo.

Così l'Ens in collaborazione con la Federazione Mondiale delle Persone Sorde, ha lanciato “Blue Light for Sign Languages”, una sfida alle Istituzioni ad illuminare di blu i luoghi più rappresentativi del Paese per riaffermare il loro impegno a supportare le lingue dei segni. Per aderire bastava rispondere positivamente ad una mail e provvedere ad illuminare di blu un posto a scelta del paese. Bello sarebbe stato illuminare il castello. Tante istituzioni hanno accettato la richiesta dell'Ens tra cui quella comunale di Campobasso, amministrata dal M5S. Termoli? Non pervenuta».