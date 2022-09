Termoli-Isole Tremiti, la Santa Lucia in servizio sulla rotta marittima con le diomedee

La Santa Lucia

TERMOLI. Attesa a lungo, dopo prove tecniche, modifiche e manutenzioni varie, è entrata in servizio da mercoledì scorso la nuova imbarcazione che collega il porto di Termoli alle Isole Tremiti.

A sostituire l’Isola di Capraia, che per tanti anni ha permesso di raggiungere le Diomedee, dal 21 settembre c’è la “Santa Lucia”, traghetto di proprietà della compagnia Navigazione Libera del Golfo, che ha acquistato lo scorso anno le rotte precedentemente in possesso della Cin (Tirrenia).

L’Isola di Capraia, invece, è destinata all’arcipelago campano.

A frenare la staffetta necessari lavori per rendere agibile il carico e lo scarico con l'allestimento di un enorme portellone ed altre migliorie meccaniche.

Per diverse settimane la “Santa Lucia” andò via da Termoli per effettuare questi lavori essenziali per effettuare il servizio che nel frattempo ottemperanza straordinariamente l'Isola di Capraia.

Da mercoledì scorso, quindi, ha preso servizio effettivo questa nuova imbarcazione e allora buon vento alla Santa Lucia e al suo equipaggio.

Si chiama Santa Lucia in onore della prima nave della Nlg, che iniziò la spola tra Termoli e Tremiti, la Santa Lucia Luntana, che partì per il suo primo viaggio verso le Diomedee nel 1972, giusto 50 anni fa, per questo importante traguardo la compagnia ha voluto ricordare quella nave.

È in grado di portare 550 passeggeri a bordo e 50 veicoli, è lunga 58 metri, larga metri 16,50, la sua stazza è di 2312 tonnellate e viaggia ad una velocità di 30 nodi.

