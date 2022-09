Digital divide nell'entroterra, sindaci scrivono e Open Fiber risponde

BASSO MOLISE. Il digital divide resta sempre uno dei motivi di maggiore gap delle comunità dell’entroterra, che si abbina a quello delle infrastrutture materiali. I sindaci di Acquaviva Collecroce e Montecilfone, rispettivamente Francesco Trolio e Giorgio Manes, hanno inviato una istanza sulla cosiddetta “Banda Larga” sia alla società Open Fiber che alla Regione Molise: «In riferimento all’infrastruttura digitale in oggetto, si evidenzia che la stessa è stata completata e collaudata, nei comuni (afferenti alla medesima conferenza di servizi) di Acquaviva Collecroce e Montecilfone, fin dall’estate 2021 ma ad oggi non si ha la certezza di una data utile all’attivazione di tale servizio.

Pertanto, le nostre Amministrazioni, su pressante richiesta di cittadini, imprese e professionisti chiedono precise informazioni sui motivi del ritardo, sui tempi e le modalità previste di attivazione di tale importantissima tecnologia digitale di comunicazione». Puntuale il riscontro dell’azienda, arrivato nel giro di due giorni».

«Vi confermiamo che Open Fiber S.p.A. (“Concessionario” o “OF”) ha realizzato presso i Comuni in oggetto tutti gli interventi a cui è obbligato sulla base dei contratti di Concessione sottoscritti con Infratel Italia S.p.A. (“Infratel”). Nella centrale a servizio dei Comuni (c.d. Punto di Consegna Neutro, Pcn) sono infatti disponibili tutti i servizi - attivi e passivi - previsti dalla Concessione stessa. Tuttavia, per l’erogazione dei servizi all’utenza finale è necessario che il Pcn sia collegato ad una o più reti nazionali con la realizzazione di un collegamento in fibra dedicato (il cosiddetto “backhauling”): questo collegamento può essere realizzato da qualunque Operatore interessato a fornire i servizi, essendo la realizzazione del backauling al di fuori dell’ambito definito dalla Concessione. La criticità da Voi sollevata non può dunque ascriversi in alcun modo ad un’inadempienza di Open Fiber.

È tuttavia nostro primario obiettivo che i servizi siano resi disponibili al maggior numero possibile di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Un obiettivo rafforzato, in aggiunta all’importante interesse socio-economico che ne deriva, dalla circostanza che dall’attivazione dei servizi dipende per Open Fiber la generazione dei ricavi atti a recuperare gli investimenti necessari alla realizzazione dell’infrastruttura (solo parzialmente finanziata dal bando). Per tali motivi, OF, avendo già adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal bando Bul, si è attivata anche per predisporre – entro dicembre del 2022 - il “backhauling” necessario, con l’obiettivo di superare l’indisponibilità degli Operatori ad un investimento autonomo. Il backhauling da noi predisposto consentirà infatti agli Operatori finali di attivare gli utenti dei Comuni di Acquaviva Collecroce e di Montecilfone da un qualunque punto di interconnessione con la rete di Open Fiber, e quindi senza sostenere ulteriori investimenti per connettere questi clienti alla propria rete».