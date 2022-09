L'emozione è doppia, Letizia Susi diventa maggiorenne nel giorno del voto

TERMOLI. Oggi giornata davvero speciale per Letizia Susi di Termoli. Arriva il giorno della maggiore età, ma assieme agli agognati 18 anni, cosa va a capitare? Che prima della torta e la festa con i familiari e amici, Letizia andrà per la prima volta ad assolvere un diritto che tutti i cittadini italiani dal compimento, appunto del 18esimo compleanno hanno, la cosiddetta sovranità Popolare. Allora ci sembrava oltreché simpatico anche bello andare a sentire il pulsare delle emozioni di cui Letizia oggi verrà sicuramente assalita, per via della maggiore età e il suo primo voto elettorale.

Carissima Letizia che giornata importante per te oggi, due eventi che non dimenticherai tanto facilmente! Ti senti più emozionata per i 18 anni o perché andrai a votare per la prima volta?

“Credo che le cose siano strettamente collegate. Dal compimento dei diciott’anni derivano doveri e responsabilità, penso proprio che il voto sia uno di questi, oltre che un diritto. Sono contenta di vivere in Paese democratico nel quale siano rispettati i diritti fondamentali dell’Uomo e nel quale, nonostante si parli comunemente male dei politici, abbiamo la possibilità di eleggere liberamente i nostri rappresentanti. Tuttavia ascoltando su YouTube una lezione del filosofo Galimberti, riflettevo che questo è solo il primo gradino della democrazia, come dire il “minimo sindacale”. Infatti andare a votare significa semplicemente eleggere con libertà i propri rappresentanti. Ma la vera democrazia si ha quando tutti i cittadini hanno accesso alle opportunità, e questo spesso purtroppo non accade per i giovani, soprattutto in ambito lavorativo”.

Tu sei interessata o segui piuttosto distrattamente quello che accade intorno a noi tutti, insomma pensi che sia doveroso per i cittadini usare sempre gli strumenti a noi dati per poter indicare, come potrebbe accadere oggi un segnale concreto a chi ha in mano le sorti non solo politiche del nostro paese e indirettamente anche del mondo intero?

“Non posso seguire distrattamente ciò che accade nella società e nel mondo. ‘Fare politica non è solamente candidarti alle prossime elezioni, ma anche e soprattutto seminare e risolvere problemi ogni giorno sul tuo territorio’, dice Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni familiari, di cui ho seguito un corso online. In Italia c’è il malcostume diffuso di parlar male delle istituzioni e della politica. In realtà dovremmo essere ‘né indignati né rassegnati’.

Come dice papa Francesco, i cristiani devono immischiarsi nella politica, perché è una delle forme più alte di carità, perché ricerca il bene comune”.

Letizia, quanto ti sei preparata a questo compito che ti proietta nel mondo degli adulti, ti sei informata?

“Sì, è certamente necessario informarsi per votare consapevolmente; al giorno d’oggi, poi, abbiamo svariati mezzi che ci consentono un’informazione veloce e mirata. Credo però sia importante sentire le dirette parole dei candidati e non solo leggerle sui giornali o da altri candidati perché c’è sempre il rischio che venga estrapolata parte del pensiero globale del candidato e direzionata a proprio favore.”

Hai chiesto consigli ai tuoi genitori, ad amici o a qualcuno che ha già assolto questo compito, insomma se ti dovessi chiedere a poche ore dal tuo debutto elettorale l'adrenalina da 1 a 10 in questo momento in te a che livello è arrivata?

“Certo, il confronto è necessario per chiarire meglio le proprie idee, soprattutto rapportandosi con chi la pensa in maniera diversa da noi. Il prossimo è sempre un’occasione di arricchimento. L’adrenalina è data dalla responsabilità, un piccolo voto che insieme a tanti altri ha un grande peso.”

Se io ora ti dicessi tra la festa del compleanno dei tuoi favolosi 18 anni e andare a votare per la prima volta, devi rinunciare a una di queste due cose, pur immaginandone la risposta, Letizia tu a cosa rinunceresti?

“Il senso civico mi direbbe sicuramente di rinunciare alla festa! I 18 anni si compiono comunque, e tutte le meraviglie che ne conseguono in ogni caso arriveranno. La possibilità di andare a votare invece, non capita spesso.” La tua famiglia come si è comportata verso il tuo approccio di questa tua prima votazione? Ti hanno fatto raccomandazioni, ti hanno fornito indirizzi, oppure ti hanno lasciato libero pensiero e libera scelta di fare quello che in cuor tuo senti di fare. “In casa ne abbiamo parlato e ci siamo confrontati, ognuno poi, in libertà, fa ciò che ritiene opportuno”.

Per chiudere Letizia ormai da oggi sei maggiorenne e per forza di cose starai anche cominciando a pianificare il tuo futuro professionale visto che sei studentessa, se un domani non lontano a diplomi e lauree acquisite ti si prospettasse un bivio che prevede da una parte una carriera brillante, facoltosa per via di quello che hai conseguito con i tuoi studi e dall'altra una carriera magari politica, tu avresti dei dubbi su cosa scegliere?

“Lavorerò per ciò per cui studierò e che sarà la mia passione Non credo di indirizzarmi verso studi politici. E credo sia giusto essere formati per ciò per cui si fa. Poi nella vita non si sa mai”.

Tanti auguri Letizia per i tuoi 18 da me e dalla mia redazione, e buon primo voto.

