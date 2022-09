Seggi aperti dalle 7, elettori chiamati alle urne

TERMOLI. Incognita maltempo sul voto alle elezioni politiche di oggi, domenica 25 settembre,

Come preannunciato dall'allerta meteo della Protezione civile, che classifica il Molise come "arancione", al pari di altre tre regioni, piove da diverse ore, anche con una consistenza significativa.

Cornice non ideale per l'apertura dei seggi nelle 29 sezioni elettorali disseminate nei sei plessi scolastici scelti come sempre quali luoghi per ospitare le consultazioni, oltre al seggio speciale dell’ospedale San Timoteo: si trovano nell’edificio scolastico Principe di Piemonte, dagli ingressi di via XX settembre e via Gioberti, via Perrotta, via Sturzo, Via Volturno, via Stati Uniti e via dei Faggi.

I numeri della città adriatica, chiamata alle elezioni politiche, con alcuni dei candidati in lizza, anche tra gli amministratori comunali, vedono 12.960 aventi diritto maschi e 13.811 donne, all’Estero iscritti all’Aire 994 maschi e 878 donne. Saranno 55 giovani elettori e 47 donne a recarsi per la prima volta alle urne, sono coloro che hanno compiuto 18 anni dalla precedente tornata referendaria.

Cinque i cittadini che hanno optato per la facoltà di votare a domicilio, mentre a disposizione degli anziani o di chi ha difficoltà a raggiungere i seggi c’è un pulmino messo a disposizione dal Comune, come ci ha riferito l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola.

Poco più di 900 coloro che a ieri pomeriggio avevano chiesto il duplicato della tessera, sempre considerando il periodo intercorso dal Referendum del 12 giugno scorso.