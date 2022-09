«Finalmente arriva il collegamento alla Banda Ultra Larga a Montenero di Bisaccia»

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo la nota di Oper Fiber, anche l'amministrazione comunale sottolinea «Finalmente il collegamento alla rete Internet attraverso la Banda Ultra Larga a Montenero di Bisaccia diventa realtà».

La società Open Fiber ha infatti comunicato la conclusione della necessaria fase di verifica del funzionamento degli impianti installati sul nostro territorio.

L’azienda ha inoltre informato di aver realizzato a Montenero una nuova rete che vede al momento 3957 unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti in FTTH (Fiber to the home), cioè con la fibra ottica che entra direttamente in casa, attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

“Si tratta di un’ottima notizia per il nostro paese – dichiara il sindaco Simona Contucci – che permette alla nostra comunità di compiere quel salto tecnologico verso il futuro tanto atteso dai nostri concittadini, in un mondo ormai sempre più interconnesso e dipendente dalla rete Internet.

La Banda Ultra Larga consentirà ai singoli cittadini e alle aziende locali di poter navigare e lavorare con maggiore velocità ed efficienza, aprendo ad esempio le porte a nuove opportunità in materia di telelavoro o di smart working, o anche in materia di telemedicina, anch’essa molto importante in un paese come il nostro nel quale vi è una significativa presenza di anziani.

Una vera e propria rivoluzione digitale, dunque, che la società conta di poter rendere disponibile ai clienti finali già dal prossimo primo ottobre, solo attraverso uno degli operatori partner presenti sul sito www.openfiber.it".