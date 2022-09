Il maltempo non frena gli elettori, seggi affollati

TERMOLI. Tolte le parentesi referendarie, è dal turno elettorale primaverile del 2019, quando ci furono comunali ed europee, l'anno dopo politiche e regionali, che gli aventi diritto a Termoli non sono stati chiamati alle urne a esprimere il proprio gradimento politico, sarà per questo che anche in coincidenza con l'ondata di maltempo, forse inaspettatamente (o forse no) c'è stata fila ai seggi stamani, come hanno confermato gli stessi candidati che si sono recati a votare, oltre nel nostro reportage dai seggi, affidato a Michele Trombetta.

Tra coloro che hanno espresso il voto c'è anche Letizia Susi, di cui abbiamo parlato stamani, visto che debutta da elettrice nel giorno in cui diventa maggiorenne.

Galleria fotografica