Rocco Cappella (detto Tommaso): i primi 70 anni di un vero baluardo del borgo antico

TERMOLI. Auguri speciali a chi si è sempre speso per Termoli, parliamo di Rocco Cappella (detto Tommaso). Compie i suoi primi 70 anni,

Tommaso è stato sempre uno strenuo difensore della termolesità autentica, verace e genuina, soprattutto si è sempre schierato come un vero paladino, contro il degrado e le offese nei confronti del borgo vecchio, con lui in testa sono nate molte iniziative a salvaguardia della bellezza e della dignità del nostro amatissimo borgo, con lui e l’architetto Salvatore Marinucci nacque quella splendida associazione che già dal nome faceva trasparire quanto amore c’era nei confronti della nostra realtà cittadina: “Amici del Borgo Vecchio”.

Con loro sono state portate avanti delle manifestazioni che hanno dato visibilità e restyling importanti per il cuore della nostra Termoli medievale, la “Mostra dei presepi”, la “Sagra du Scescille”, “Passeggiata nel borgo”, “Il borgo in fiore”.

Tommaso poi anche per via della sua abitazione all’inizio di via Duomo appena oltre l’arco di entrata, e per la vista porto che ha, è da sempre considerato il guardiano inflessibile e fedele delle mura federiciane, a lui non sfugge nulla di tutto ciò che deturpa l’ambiente dentro le mura, e subito ci informa di quello che non va per cercare di salvaguardare il salvabile.

Rocco Cappella detto Tommaso, auguroni per questo importante traguardo raggiunto nella tua vita, auguri anche alla tua gentile signora Giovanna che ti sostiene in tutto e per tutto e noi termolesi, soprattutto come chi ti sta scrivendo nato e cresciuto come te nel borgo, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, stai facendo e farai ancora per l’immagine positiva del borgo antico, ricordiamo anche le tante iniziative fatte da presidente della sezione adriatica dell’Anmi.

Auguroni da tutta la redazione di Termolionline e da Termoli soprattutto.