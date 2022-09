Alle 19 di oggi in Molise ha votato il 44,04% degli aventi diritto

TERMOLI. Affluenza in forte calo in Regione. Alle 19 di oggi in Molise ha votato il 44,04% degli aventi diritto, contro il 56,47% delle precedenti elezioni del 2018. Percentuali molto più basse del dato nazionale che alle 19.00 di oggi si attestava intorno al 51,11%, contro il 58,98% del 2018.

Peggio del Molise tutte le altre regioni del sud, isole comprese, nonostante in Sicilia si voti anche per il rinnovo del Consiglio regionale.

Nella provincia di Campobasso l’affluenza delle 19.00 è stata del 43,91% contro il 57,13% del 2018, mentre in provincia di Isernia del 44,39% contro il 55,35% delle elezioni precedenti.

A Termoli ha votato il 47,19% contro il 55,51% del 2018.

Il dato finale dell’affluenza si avrà poco dopo le 23.00 con la chiusura dei seggi e con l’inizio delle operazioni di scrutinio che partiranno dalle schede per l’elezione del Senato per poi proseguire con quelle per la Camera.

In provincia di Campobasso alle 19.00 il Comune con la più alta affluenza di votanti è stato Sant’Angelo Limosano con il 60,22%, mentre in provincia di Isernia è Chiauci con il 55,80%.