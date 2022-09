Le bollette lievitano ma in nome del 'verde' si accende il rosso dei semafori

In Molise, a pochi chilometri da Termoli e da Larino, c'è in progetto qualcosa che non piace ad un sedicente Comitato per la salvaguardia del territorio che, al riguardo, oppone una presunta "minaccia al patrimonio produttivo, paesaggistico, culturale e identitario" della parte bassa della regione.

Eppure, nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Amministrazione comunale di Tufara e della società che aveva presentato il progetto, avendo ritenuto che "l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica". Mentre accade questo, altrove, le Associazioni ecologiste sarde si sono schierate contro un 'iter' autorizzativo attivato nella zona di Carloforte, opponendosi alle concessioni demaniali marittime per contrastare ciò che definiscono un assalto al mare. In sostanza, ad onta della crisi energetica, e benché si parli, oramai da anni, di transizione energetica, si finisce nel paradosso per cui a bloccare i progetti di parchi eolici o solari - che sono completamenti 'green' - sono gli stessi ambientalisti. E quando ad opporsi non sono loro, si fanno avanti le Sovrintendenze.

A Lucca, per esempio, le piccole attività del Centro storico avrebbero voluto che si installassero semplici pannelli fotovoltaici. Ma i numi tutoriali delle bellezze non hanno dato l'assenso perché questi ultimi non possono avere collocazione nei centri storici. Messe così le cose, è auspicabile che il sistema realizzi - tramite decreti attuativi del Governo centrale - procedure semplificate per l'installazione; in pratica una serie di facilitazioni e di 'bonus' per agevolare la transizione energetica per il vantaggio di soggetti pubblici e privati.

Che si sia di fronte ad un problema di sistema lo dicono i numeri. Secondo l'Ue, per centrare l'obiettivo, il nostro Paese dovrebbe installare 80 Gw di rinnovabili entro il 2030; praticamente una media di 10 per ciascun anno. Però, negli ultimi 7, si sono potuti aggiungere - in media - solo 0,8 Gw ogni 12 mesi. A tale proposito il Rapporto Irex 2022 (che, dal 2008, monitora il settore) dice che, su 264 nuovi progetti eolici e fotovoltaici di scala industriale, ben 188 (quindi oltre il 70%) risultano ancora fermi al 2021. Alla luce di certi impedimenti, solo un'azione di Governo può diventare fondamentale al fine di invertire la rotta. Basti pensare che i 9mila Mw bloccati dalle Sovrintendenze oggi si trovano all'attenzione della Presidenza del Consiglio che deve decidere se sbloccarli o se respingerli. Se non si riuscirà a fermare l'iter autorizzativo di queste fonti (lo ripetiamo) pulite, e non si riporterà a tempistiche accettabili il processo amministrativo, non avremo più un paesaggio da tutelare. Nella sostanza, un po' dovunque, sono proprio questi 'semafori rossi' a fermare l'energia, 'green' al 100%.

Guardando in giro per l'Italia, si scoprono problemi analoghi un po' dovunque. A Tuscania, per esempio, 8mila ab., in provincia di Viterbo, sarebbe dovuto nascere un impianto eolico composto da 16 pale, alte 250 m., che avrebbero garantito una potenza complessiva di 90 Mw. Ma, sin da subito, Comitati locali, ambientalisti ed Amministrazione si sono opposti all'opera, sostenendo che non si può deturpare un territorio, mettendo - tra l'altro - a rischio l'economia agricola della zona. Nel Salento, da Porto Badisco sino a Santa Maria di Leuca, si vorrebbe realizzare il più grande parco eolico 'offshore' galleggiante italiano con 90 turbine poste ad almeno 12,8 km dalla costa. Ma, anche qui, Comitati, semplici cittadini, ambientalisti si oppongono al grido di "non attacchiamo la bellezza".

Manco va meglio in Basilicata dove a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, un impianto costituito da 8 aerogeneratori, dopo di avere ottenuto ogni autorizzazione, tra cui la valutazione d'impatto ambientale, è rimasto alla fine ostaggio dei pareri e dei vincoli posti dalle Sovrintendenze. Insomma, diciamola pure, se l'Italia rimarrà al freddo, ciò sarà dovuto al fatto che i progetti di elettricità - anche se 'green' - vengono osteggiati dagli ambientalisti o bloccati per motivi paesaggistici da organi periferici dello stesso Stato. Eppure, senza veti, l'autonomia dal gas (imposta dai Russi) sarebbe più vicina, e senza danni di sorta.

Claudio de Luca