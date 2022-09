Fiera d'Ottobre, eventi ricreativi arricchiscono il programma 2022

LARINO. Ci siamo, la prossima settimana andrà in scena uno degli eventi più attesi a Larino, parliamo della Fiera d’Ottobre, che dal 5 al 9 celebra la 279esima edizione. Definito il programma della manifestazione, la prima rassegna autunnale nel basso Molise.

Ogni giorno, dalle 10 alle 22 sarà possibile visitare la fiera, assistere a convegni, intrattenersi con gli eventi serali. La novità di quest'anno è proprio il ricco calendario di eventi, un ulteriore stimolo per incrementare l'attrattività della storica fiera dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'agroalimentare e del tempo libero di Larino. Mercoledì e giovedì sera, saliranno sul palco due band molisane: il Duo Cane e i B.A.O.M. Rock Blues. Venerdì, serata di puro divertimento con la musica popolare dei Tequila e Montepulciano. Sabato 8, sempre alle 20, il live show della giovane cantautrice romana Federica Carta, seconda classificata ad Amici 2017, protagonista con Shade di Sanremo 2019, interprete di successo soprattutto tra i più giovani. Gran finale, domenica 9 ottobre, con lo spettacolo comico di Paolo Caiazzo, direttamente da Made in Sud. «Vi aspettiamo numerosi, non mancate», l’invito dell’amministrazione comunale.

Infine, una precisazione rispetto alla logistica: «Lo spazio fieristico in contrada Monte Arcano è stato programmato e realizzato per la promozione soprattutto della nostra Fiera d'Ottobre. Uno spazio che è stato destinato alla fiera interpretando la volontà di chi ci ha preceduto. In città non era più possibile organizzare la fiera di ottobre per tutta una serie di problematiche, perciò si è pensato ad un'area specifica. È prevista comunque la fiera mercato lungo viale Giulio Cesare e via Jovine. Se si vuole promuovere seriamente una fiera vanno utilizzati spazi adeguati e lo spazio utilizzato lo è. Infine si è convinti che gli eventi artistici organizzati faranno la differenza rispetto al passato».

