«Never Give Up», Tonia dall'ospedale San Timoteo: non arrendiamoci mai

TERMOLI. In trincea dalla corsia dell’ospedale San Timoteo per difendere il diritto alla salute e il presidio di viale San Francesco.

È la lezione della 37enne Tonia De Lisio, tra le protagoniste di un gruppo social con migliaia di iscritte (Delizie in cucina). Ha voluto condividere la sua testimonianza di buona sanità. «Tanti di voi mi riconosceranno, insieme ad altre amiche, curo una pagina Facebook (Delizie in cucina). Sono quella che, a detta di molti, ha le doti necessarie per eseguire le dirette video, questo perché in tema di cucina, oltre a metterci la faccia, ci metto la ciccia. Questo è quello che pensano le mie amiche, a loro dedico queste righe, voglio dare loro uno schiaffo morale e trattare un tema diverso dal solito.

Oggi, non parlerò di cucina, vi dirò invece come perdere 20 chili in 15 giorni. A parte gli scherzi, la smetto con i preamboli e vengo al vero motivo che mi porta qui a scrivere. Sono finalmente fuori pericolo, giorni fa, dopo ore di agonia, mi sono recata in pronto soccorso. Dopo un tempestivo pronto intervento, mi è stata diagnosticata una grave insufficienza renale. Oggi ancora degente ed in cura presso il reparto di Medicina, mi sento in dovere di spendere due parole per l'ospedale San Timoteo di Termoli, troppo spesso sotto i riflettori per la scarsa qualità dei servizi offerti al pubblico.

La mia esperienza è stata tutt'altro che negativa, voglio per questo ringraziare il reparto medicina d'urgenza e tutte le persone che mi hanno seguito, mettendo a mia disposizione professionalità, ma soprattutto umanità, facendomi sentire importante quasi fossi l'unica paziente.

Questo è di vitale importanza quando si è soli, spaventati e con il morale a terra. Grazie ragazzi! Ringrazio mio marito Alfredo, mio figlio Valentino, parenti e amici, per avermi dato la forza di andare avanti in questi giorni. Grazie a loro mi sento rinata, guardo alla vita sotto una nuova luce. Saluto e ringrazio la mia compagna di stanza, una simpatica vecchietta, insieme ci supportiamo, mentre le mi fa morir dal ridere, io per lei canto e ballo. Siamo alla fine, invito tutti a non arrendersi, a non smettere di lottare e, come dice una mia cara amica: Never Give Up».