Piano dei chioschi e polo liceale al Majorana nel prossimo Consiglio

TERMOLI. Non sarà un Consiglio comunale di routine quello convocato dal presidente Annibale Ciarniello per giovedì 29 settembre, dalle 18 (e nel caso il giorno successivo alle 19 in seconda convocazione). Seduta in seduta ordinaria, anche in modalità telematica. Sì, perché al di là dei venti punti che potenzialmente ne fanno un Consiglio fiume, ma spesso anche con discussioni in doppia cifra le sedute si sono esaurite non oltre le 3 ore, in agenda alcuni punti significativi.

Si parte con la proposta di approvazione del bilancio consolidato del 2021, quindi il piano dei chioschi, strumento molto atteso e che spesso ha visto deluse le aspettative a causa dei riscontri non ottimali da parte dei potenziali affidatari. Da approvare anche la variante al Prg nella zona di Foce dell’Angelo, dove una volta sorgeva il viadotto abbattuto da ormai 11 anni e oltre. Amministratori chiamati a dire sì al permesso di costruire sul nuovo polo scolastico che ingloberà sia l’industriale Majorana che l’artistico Jacovitti, già uniti sotto il livello amministrativo.

Ben sette i debiti fuori bilancio da riconoscere. In aula approderà anche il nuovo regolamento del corpo di Polizia locale. Infine, sessione ispettiva, con la mozione sulla strada da intitolare a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, sia tante interpellanze, nell’ordine: via Mar Mediterraneo, via del Molinello, bando di selezione per assunzioni di impiegati, terreni sul lungomare Nord, degrado in via Argentina (vicino alla chiesa del Sacro Cuore), e piazza del Papa.