Anestesisti, in 23 concorrono per altrettanti posti

TERMOLI-CAMPOBASSO. La Asrem (D.G. pubb. 16.09.2022) pubblica un concorso per 23 medici Anestesisti e 23 medici presentano la domanda di partecipazione.

Lo rende noto il dottor Giancarlo Totaro, entusiasta della notizia

«Una bellissima notizia che spero porti i suoi frutti quanto prima e diventi di buon augurio per il futuro e sia la prima di una lunga serie di ottime notizie che ponga fine alla lunghissima serie negativa di concorsi andati a vuoto.

Incrociamo le dita e rivolgiamo un appello a tutti i 23 concorrenti di diventare le prime colonne della nuova sanità in Molise. Perché lavorare in Molise è bello e può dare delle soddisfazioni come in altre realtà regionali e forse anche di più.

Alla Asrem ed alla nostra sanità molisana si augurano mille di questi annunci».