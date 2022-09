«Lassù»: in musica il ricordo di Angela Pangia

CASACALENDA. Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo novembre Angela Pangia. In quella giornata, che sarà triste al pari di domenica 25 settembre, quando ne sono stati celebrati i funerali, verrà ricordata col lancio di una canzone, scritta per lei. «Cari amici di Angela e tutti coloro che l'hanno conosciuta, oltre a ricordarcela ogni giorno così com'era bella radiante e splendente vi annuncio che il giorno 20 novembre uscirà "Lassù"... un mio modo per ricordarla, "Lassù" è quasi pronta e uscirà questo giorno. Lo facciamo per Lei per il suo sorriso, per il suo modo di fare e per ricordarcela e averla sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori anche se già lo è.

La canzone parla di lei, ma parla non di lei che è andata via, ma di lei che è e sarà sempre in mezzo a noi, un piccolo pezzo fa così..."un paese scuro e tutto al buio, ma eccoli lì il sole sereno". Il paese siamo noi che la piangiamo e il sole sereno è quel sole che dopo il giorno dell'ultimo saluto è uscito dopo una pioggia, mentre lei andava via». L’autore del brano, che scopriremo il prossimo 20 novembre, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 20 anni, è Francesco, in arte “Ghesla”.