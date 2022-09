Multe e controlli, si cambia su rifiuti e differenziata

TERMOLI. Tolleranza zero ma non troppo sull’igiene urbana a Termoli. Maggiori controlli, tante sanzioni, ma anche il rovescio della medaglia, il contenzioso che ne deriva. L’obiettivo dell’amministrazione comunale era quello di prevenire non reprimere esclusivamente sulle condotte poco urbane di chi sporca il territorio. Ora arriva un giro di vite parziale, che abbassa il valore delle sanzioni ma organizza un più efficace sistema di controlli. Nel Comune di Termoli la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene attualmente con il sistema domiciliare denominato “porta a porta”. Con la delibera n. 428 del 18.10.2012 vennero determinati gli importi delle sanzioni amministrative da pagare in misura ridotta per le violazioni alle norme del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, poi disciplinate dall’ordinanza sindacale del 25 settembre 2020. Il potere sanzionatorio dell’Amministrazione comunale è finalizzato a garantire il rispetto delle norme e, pertanto, le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo sia nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, sia nei confronti della generalità dei soggetti; l’inasprimento dell’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni è stato inasprito a scopo dissuasorio con la deliberazione di Giunta n. 428 del 18.10.2021, in un contesto caratterizzato, da un lato, da una forte recrudescenza di fenomeni di abbandono di rifiuti fisiologicamente conseguente all’introduzione della raccolta porta a porta, e, dall’altro, da una contemporanea insufficienza di risorse dedicabili al controllo del territorio; con l’introduzione del servizio di vigilanza ambientale si è invece rilevato un apprezzabile diminuzione di tale fenomeno, dovuto all’elevazione di un congruo numero di sanzioni, e alla pubblicità data alle iniziative intraprese in materia di controllo e applicazione delle regole; contestualmente si è registrato un elevato numero di contestazioni ai verbali elevati, imputabile, presumibilmente in parte, anche all’elevato importo del pagamento richiesto.

All'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, l’esecutivo può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni vigenti. Inoltre, è stata accertata la necessità di svolgere alcune mansioni aggiuntive di assistenza al Comando di Polizia Municipale, emersa durante l’esperienza del biennio contrattuale del Servizio di Vigilanza Ambientale in corso di conclusione. A ciò si aggiunge l’imminente immissione in ruolo di diverse unità nell’organico del Comando di Polizia municipale e del settore legale. Tutti tasselli che hanno reso quindi opportuno, sulla base dell’esperienza del primi due anni del servizio di vigilanza ambientale: rivedere gli importi delle sanzioni al fine di adottare una misura deflattiva del tasso di insorgenza di liti, e quindi di ridurre il rischio di potenziale soccombenza dell’Amministrazione in caso di contenzioso; approvare i criteri da seguire per la definizione delle sanzioni in caso di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento o archiviazione, al fine di una maggiore correttezza, regolarità e trasparenza del procedimento sanzionatorio; impartire disposizioni operative per la semplificazione e l’ottimizzazione del flusso di lavoro interno relativo alle sanzioni amministrative in materia ambientale nell’ambito dei principi e del procedimento generalmente delineati dalla L. 689/81. Affidato, dunque, al comando di Polizia municipale il coordinamento del procedimento amministrativo sanzionatorio, con il supporto del Servizio di Vigilanza Ambientale per l’assistenza nelle mansioni da svolgere, e con l’ausilio della società incaricata pro-tempore per la notificazione degli atti giudiziari, per il monitoraggio dei pagamenti e per la riscossione coattiva; al Settore Ambiente, competente nella materia di riferimento, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, e l’opportuna acquisizione da parte del servizio di vigilanza ambientale delle necessarie ed ulteriori mansioni di assistenza al Comando di Polizia municipale, in occasione dell’evidenza pubblica di prossima indizione. Incaricato l’ufficio legale, nell’ambito delle funzioni principali di prevenzione del contenzioso e di collaborazione informale con gli altri Uffici comunali per la risoluzione di questioni giuridicamente rilevanti, e nell’ambito delle sue funzioni di rappresentanza processuale, per la prestazione del necessario supporto al comando di Polizia municipale e al settore Ambiente, per l’istruttoria tesa alla definizione dell'Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; la cura della rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'Ordinanza di ingiunzione. Infine, sarà istituita una apposita struttura speciale per il controllo sui contenitori, sottoposta al coordinamento del Comando di Polizia municipale, e costituita da: un rappresentante del comando di Polizia municipale; un rappresentante del servizio di vigilanza ambientale e il direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) del servizio di Igiene urbana, in rappresentanza del settore Ambiente; per l’esercizio coordinato, congiunto e tempestivo dei poteri di controllo ed eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 del Codice della Strada (occupazione abusiva della sede stradale o dei marciapiedi), ove discendenti dall’applicazione delle disposizioni in materia di gestione delle attrezzature, impartite con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 11.11.2020 e deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 07.10.2021.