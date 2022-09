Residenti ma domiciliati altrove: la tassa per i rifiuti

Residenti, ma domiciliati altrove, e tassa per i rifiuti: attenzione alla relativa imposta comunale

La 'ratio' della pronuncia di cui si dirà è quella per cui una tassa deve avere la finalità di coprire i costi di un servizio comunale svolto in regime di privativa dall'Amministrazione; ragion per cui il corrispettivo non può gravare in misura eccessiva ed irrazionale su coloro che, ad esempio, producano meno rifiuti. Fondando il proprio convincimento su tale principio la Sezione II della Commissione tributaria regionale della Toscana ha stabilito (sentenza n. 26/2022) che la tassa per i rifiuti (Tari) non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su quanti ne abbiano a produrre limitatamente. In buona sostanza i Comuni non possono penalizzare, chi sia di fatto domiciliato altrove per motivi familiari, imponendo ad essi tariffe elevate per il pagamento di importo di tariffe non correlate alla reale produzione di immondizia.

Per ciò stesso sarebbe eventualmente illegittimo un Regolamento locale che non rispettasse il principio di proporzionalità dal momento che, “abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari”. Ciò a maggior ragione “in una località turistica a vocazione balneare prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell'anno”. Per ciò stesso l'applicazione del metodo presuntivo “trova un limite laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

Analogamente ha disposto anche la Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 4223/2017), sostenendo che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe, porta a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risultasse “più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune”, essendo di tutta evidenza che - abitando i residenti con continuità nel territorio dell'ente - gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che, invece, soggiornino negli immobili occupati solo per brevi periodi quando normalmente assenti per la maggior parte dell'anno.

La questione del trattamento fiscale dei contribuenti residenti, ma domiciliati altrove per i più vari motivi familiari, ha da tempo formato oggetto di dibattito a proposito del pagamento della tassa che deve essere rapportata anche al numero di coloro che occupano l'immobile. La Corte di Cassazione (sentenza n. 8383/2013) ha ritenuto legittima la determinazione della quota variabile della Tia (la stessa disciplina si applica alla Tari) per le seconde case in base al numero degli occupanti, desunto dalla superficie dell'immobile. Questa presunzione, per i giudici di legittimità, è ammessa qualora non sia possibile conoscere il numero dei soggetti che di fatto utilizzano l'immobile. Dunque, non è irragionevole il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene: più ampia è la superficie, maggiore è il numero di coloro che si presumono essere occupanti dell'immobile. Spetta al contribuente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l'infondatezza della presunzione.

In senso contrario si era espresso il Tar per la Sardegna (sentenza n. 551/2012) che aveva giudicato ingiustificabile la suddetta presunzione, adottata solo perché il dato reale è difficile da accertare attraverso le risultanze anagrafiche. Può accadere, in effetti, che un immobile di notevole ampiezza sia utilizzato da un numero ristretto di occupanti. Il criterio adottato dall'ente locale, secondo il Tribunale amministrativo, crea solo una discriminazione tra residenti e non residenti. Solo per i primi la tariffa è correttamente ancorata ad un elemento concreto, vale a dire quello del numero degli occupanti desunto dalle risultanze anagrafiche.

Claudio de Luca