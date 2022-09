Cantieri e disagi, insorgono i residenti a Difesa Grande

TERMOLI. Cantieri stradali che vanno e vengono a Difesa Grande a causa dei lavori per i cosiddetti sottoservizi, ossia per condutture che garantiscono flussi in erogazione come il gas, in passato anche acqua, fibra ottica, a cui aggiungere pure la manutenzione del viadotto sull’A14.

Residenti disagiati e infastiditi da una circolazione a singhiozzo, come avviene ormai con cadenza periodica in via degli Abeti.

Rileviamo diverse segnalazioni, tra cui Renato Sampaleosi, uno dei tanti che negli ultimi giorni si è spazientito e l’ha voluto rimarcare pubblicamente.

«Abito in via dei Pruni, da circa una settimana, abbiamo dei disagi pazzeschi, per via della chiusura della strada di via degli Abeti, che collega proprio il quartiere Difesa Grande, una delle mie figlie frequenta la scuola, dobbiamo fare un giro assurdo, sia per accompagnarla, che per riprenderla, l'altra mia figlia frequenta le medie all'Oddo Bernacchia, altro caos con gli autobus, ora io chiedo se per via di questo problema, non sarebbe il caso di fare dei turni extra per poter chiudere il cantiere nel più breve tempo possibile?» Tante le testimonianze di questo tenore, anche per coloro che debbono recarsi al lavoro e rincasare all’ora di pranzo.