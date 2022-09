"Palestre sicure e della salute", il meeting all'UniMol

CAMPOBASSO. L'Università degli Studi del Molise ha ospitato il primo meeting di confronto operativo per l'istituzione in Regione della rete di Palestre Sicure e Palestre della Salute.

Il progetto mira alla certificazione di strutture che, oltre ad ospitare le normali attività di palestra, presentano appositi requisiti strutturali che le rendono idonee ad accogliere cittadini che vogliano prevenire grazie alle “Palestre della salute” oppure attraverso le “Palestre sicure” mirate alle patologie croniche non trasmissibili quali cardiopatie o dismetabolismi erogati da chinesiologi laureati, anch’essi certificati.

Presenti il Dottor Michele Colitti, Direttore del Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare, il Dottor Ermanno Paolitto, responsabile del Piano Regionale di Prevenzione e il Professor Giuseppe Calcagno, presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie - Università degli Studi del Molise.

La delegazione CISM Molise, costituita da Mario Silvestri, Giannicola Trivisonno, Nino Li Quadri e Quintino Giordano, con il supporto del Presidente Daniele Iacò tiene un confronto magistrale, riportando l'esperienza pluriennale dei lavori in Regione Abruzzo, modello virtuoso, migliorativo dei modelli già avviati in Regione Emilia-Romagna ed in Regione Veneto, accolto con profondo entusiasmo dai componenti del tavolo con cui daranno inizio ai lavori entro e non oltre il 31 Dicembre 2022.