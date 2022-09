Stop mascherine su mezzi pubblici, rebus in rsa e ospedali

MOLISE. L’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto decadrà questo sabato 1° ottobre. La decisione è stata presa dal Ministero della Salute che, nelle scorse ore, ha dato il via libera anche per quanto riguarda le strutture sanitarie.

Il tavolo tecnico, però, ha richiesto una proroga proprio per queste strutture che al loro interno hanno soggetti fragili e a rischio. Una proroga dettata da ragioni di prudenza visto che i casi stanno tornando nuovamente a crescere e la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose con i vaccini bivalenti stenta a decollare. Ospedali, ambulatori e residenze sanitarie assistite ospitano pazienti fragili e in questo caso un surplus di attenzione viene ritenuto ancora necessario. Si tratterebbe in ogni caso di una proroga limitata nel tempo dal momento che alla fine del prossimo mese potrebbe essere già in carica un nuovo governo che deciderà autonomamente a quel punto come intervenire anche su questo punto.

La proroga dovrebbe essere emanata entro domani.

A partire da questo sabato, invece, su autobus, metropolitane, treni e pullman non sarà più obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2. L'obbligo era stato prorogato nel giugno scorso fino al 30 di settembre dal momento che è più facile contagiarsi in ambienti chiusi.

Niente mascherina anche a scuola, con l'inizio dell'anno scolastico è infatti già decaduto sia per i docenti che per gli alunni l'obbligo di indossarle. Fanno eccezione solo le persone fragili a causa di problemi di salute.

Nel lavoro privato, infine, l'ultimo protocollo siglato dalle parti sociali stabilisce che fino al 31 ottobre la mascherina dovrà essere indossata dai colleghi che non possono rispettare la distanza di sicurezza. Prima della scadenza rappresentanti dei datori e dei lavoratori si incontreranno per fare il punto e decidere cosa fare in futuro.