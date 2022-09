Covid, nel Molise 50 guariti e 135 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Non ci sono stati nemmeno ricoveri, dimissioni, trasferimenti all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Sono 50 i guariti nelle ultime 24 ore, 6 a Termoli, mentre i contagi sono 143, di cui 7 al molecolare Asrem su 313 tamponi refertati, e 128 da test rapidi, su 298 antigenici effettuati. A Termoli 12 nuovi positivi, di cui 1 al molecolare e 11 all'antigenico.

I contagi: 12 totali (di cui 11 antigenici) Termoli, 1 (1) Acquaviva d’Isernia, 1 Agnone, 3 (3) Baranello, 3 (3) Bojano, 2 (2) Bonefro, 26 (24) Campobasso, 1 (1) Campodipietra, 3 (3) Campomarino, 3 (3) Casacalenda, 6 (6) Castelmauro, 2 (2) Castelpetroso, 1 (1) Cerro al Volturno, 5 (5) Ferrazzano, 1 (1) Gambatesa, 1 (1) Gildone, 4 (4) Guglionesi, 8 (8) Isernia, 3 (2) Macchiagodena, 1 (1) Mafalda, 3 (3) Monacilioni, 2 (2) Montaquila, 3 (3) Montenero di Bisaccia, 3 (3) Oratino, 1 (1) Palata, 1 (1) Pescopennataro, 1 (1) Petacciato, 1 (1) Portocannone, 1 (1) Rionero Sannitico, 2 (2) Ripalimosani, 1 (1) Roccavivara, 1 (1) San Giuliano del Sannio, 1 (1) San Martino in Pensilis, 1 San Massimo, 2 (2) Sant’Agapito, 4 (4) Sant’Elia a Pianisi, 6 (6) Sepino, 1 (1) Sesto Campano, 1 Tavenna, 3 (3) Trivento, 2 (2) Ururi, 1 (1) Vastogirardi, 4 (4) Venafro, 2 (2) Vinchiaturo.

I guariti: 6 Termoli, 2 Agnone, 4 Baranello, 3 Bojano, 1 Bonefro, 12 Campobasso, 3 Campodipietra, 2 Campomarino, 1 Cantalupo nel Sannio, 1 Casacalenda, 1 Gildone, 2 Guglionesi, 2 Isernia, 1 Jelsi, 1 Larino, 2 Macchia Valfortore, 1 Riccia, 2 Sant’Angelo del Pesco, 1 Tavenna, 1 Vastogirardi, 1 Venafro.

Fermo a 7 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 0 ricoveri in Rianimazione Covid e 7 in Malattie infettive.

Di questi 2 non sono vaccinati, 1 prima dose, 1 con seconda dose/dose unica, 3 con terza dose.

Fermo a 679 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, da 3.659 di ieri ai 3.744 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione. Di questi 2.530 in provincia di Campobasso, 1.205 in provincia di Isernia e 9 di fuori regione.

Fermo ai 2.303 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.